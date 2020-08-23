Убийство Мартиньша Бункуса. Что было сделано более чем за два года?

Какая информация была доступна в день убийства?

Через несколько часов после того, как в СМИ появилась информация о преступлении, полиция подтвердила, что убийство произошло в Риге около 8.40 на улице Айзсаулес 1 - мужчину, ехавшего на белом внедорожнике, застрелили из огнестрельного оружия.

На месте происшествия был замечен фургон с тентом. Полиция попросила отозваться людей, которые могли стать свидетелями инцидента.

Вскоре после этого появилась сведения о том, что недалеко от места преступления был сожжен тот самый фургон.

Во второй половине того же дня Государственная полиция провела брифинг для прессы, чтобы предоставить информацию о произошедшем.

Начальник Главного управления криминальной полиции Андрейс Гришинс тогда подтвердил, что убитым был администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус. Он подчеркнул, что текущие данные свидетельствуют о том, что преступление совершили как минимум два человека и что при убийстве использовалось автоматическое оружие.