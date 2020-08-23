Вс, 23.08.2020
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Убийство Мартиньша Бункуса. Что было сделано более чем за два года?

Администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса застрелили утром 30 мая 2018 года, когда он проезжал мимо Рижского лесного кладбища. С момента убийства прошло уже более двух лет, но убийцы так и не пойманы.

Какая информация была доступна в день убийства?

Видео: Государственная полиция предоставляет информацию о случившемся

Через несколько часов после того, как в СМИ появилась информация о преступлении, полиция подтвердила, что убийство произошло в Риге около 8.40 на улице Айзсаулес 1 - мужчину, ехавшего на белом внедорожнике, застрелили из огнестрельного оружия.

На месте происшествия был замечен фургон с тентом. Полиция попросила отозваться людей, которые могли стать свидетелями инцидента.

Вскоре после этого появилась сведения о том, что недалеко от места преступления был сожжен тот самый фургон.

Во второй половине того же дня Государственная полиция провела брифинг для прессы, чтобы предоставить информацию о произошедшем.

Начальник Главного управления криминальной полиции Андрейс Гришинс тогда подтвердил, что убитым был администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус. Он подчеркнул, что текущие данные свидетельствуют о том, что преступление совершили как минимум два человека и что при убийстве использовалось автоматическое оружие.

В тот же день полиция заявила, что по одной из версий убийство было тщательно спланировано и связано с профессиональной деятельностью жертвы. "Сейчас существует множество версий и подверсий", - отметил Гришинс.

Он также подтвердил, что для совершения преступления использовался фургон Volkswagen с тентом, который вскоре после убийства был обнаружен сожженным возле крематория и железнодорожных путей.

На следующий день после инцидента, 31 мая, полиция попросила водителей поделиться записями с видеорегистраторов.

На следующий день Госполиция разослала водителям, находившимся 30 мая с 8.00 до 9.00 утра в Межапарке - Саркандаугаве - Братском кладбище, приглашение ознакомиться с записями своих видеорегистраторов и связаться с полицией.

"Возможно, ваш видеорегистратор зафиксировал какой-либо автотранспорт, человека или ситуацию, что может быть очень полезно для расследования", - заявили представители полиции. 

Полиция пообещала анонимность всем поставщикам информации.

На какой машине ездили преступники?

31 мая Государственная полиция распространила информацию о том, что было выяснено на какой машине передвигались преступники. Полиция сообщила, что расследование показало, что при вооруженном нападении использовался оранжево-красный автомобиль VW LT с двойной кабиной и грузовым ящиком с красным или оранжевым тентом.

Автомобиль был оснащен поддельным государственным регистрационным номером JD 5960. После преступления автомобиль был найден сгоревшим.

ФОТО: Valsts policija

Спустя несколько дней в сгоревшем фургоне полиция обнаружила штатив, который использовался для совершения преступления.

4 июня Государственная полиция, проводя расследование убийства Мартиньша Бункуса, изъяла из сгоревшего автомобиля VW LT самодельный штатив.

ФОТО: Valsts policija

Прощание с Мартиньшем Бункусом состоялось 6 июня 2018 г. в 12:00 в Старой Рижской Евангелической лютеранской церкви Св. Гертруды, на улице Гертрудес 8.

Галерея: Прощание с Мартиньшем Бункусом

Объявлена ​​награда за информацию, которая поможет раскрыть преступление.

Два года назад юридическая фирма Мартиньша Бункуса объявила о награде в размере 10 000 евро за информацию, которая поможет раскрыть убийство Бункуса. 

О награде объявили в надежде, что она поможет сохранить интенсивность расследования и найти важные факты, подтверждающие доказательства той или иной версии.

Галерея: Место убийства

Два года назад Министерство внутренних дел также обсуждало вопрос о выплате компенсации за предоставление полезной для расследования информации.

Государственный секретарь Министерства внутренних дел (МВД) Димитрий Трофимов в начале июня 2018 года пояснил, что подобная практика широко распространена в других странах-членах ЕС и в США. Государственная полиция также считает, что использование этой опции может значительно помочь в расследовании некоторых особо серьезных преступлений.

Он пояснил, что в законе "О полиции" уже есть норма, предусматривающая объявление компенсации, но она до сих пор не использовалась, поэтому у полиции нет практики ее применения. Учитывая, что убийство было совершено особо жестоким способом, было решено объявить награду "за предоставление информации, которая может облегчить судебное преследование".

Видео: Место, где был убит администратор неплатежеспособности 

Прошло больше двух лет. Государственная полиция предоставляет самую свежую информацию.

Есть ли прогресс в деле об убийстве Мартиньша Бункуса?

С момента убийства расследование не прерывалось. Максимально вкладывались ресурсы всех видов, шаг за шагом приближаясь к достижению цели уголовного процесса.

Почему был убит Мартиньш Бункус? Какова основная версия?

Есть еще две основные версии:

1. Убийство Мартиньша Бункуса было совершено в связи с его профессиональной деятельностью, доходами и их источником.

(Мартиньш Бункус был присяжным адвокатом, администратором неплатежеспособности, который администрировал несколько компаний).

2. Убийство Мартиньша Бункуса было совершено в связи с его личной жизнью.

Есть ли международное сотрудничество в расследовании? С какими странами?

Информация о проведенных и планируемых следственных действиях (в том числе о сотрудничестве с другими странами), а также лицах, участвующих в них и включенных в материалы уголовного дела, является следственной тайной. Мы не вправе предоставлять информацию о деятельности, отраженной в материалах уголовного производства.

Есть ли версии о том, сколько человек совершило убийство?

Как минимум двое.

Сколько выстрелов было сделано во время совершения убийства?

Следует отметить, что были проведены экспертизы и получены заключения. Однако пока мы не будем называть конкретное количество выстрелов, поскольку эта информация относится к материалам уголовного дела.

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