Covid-19 выявлен у одного из работников магазина Maxima X в Олайне

Covid-19 у работника магазина был подтвержден 29 августа. Магазин был немедленно закрыт для проведения дезинфекции, а также выполнены рекомендации Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) - все сотрудники, которые были в контакте с заболевшим, отправлены на самоизоляцию, им назначена проверка здоровья.

После полной дезинфекции помещений магазин возобновил работу вечером 29 августа с новой командой сотрудников.

"Получив от SPKC информацию о заболевании работника, а также следуя рекомендациям и разработанным предприятием принципам, мы оперативно среагировали, чтобы ограничить дальнейшее распространение вируса. В настоящее время уже проведена полная дезинфекция помещений, а также мы отправили всех работников магазина Maxima X в Олайне на самоизоляцию и проверку состояния здоровья", - заявил руководитель Maxima Latvija Виктор Троицын.

Как отметили в Maxima Latvija, в соответствии с рекомендациями SPKC клиенты магазина являются группой низкого риска, которым никаких специфических мер предпринимать не нужно.