Вс, 6.09.2020
Нация не должна быть заложником одного человека, который вцепился во власть. Светлана Тихановская
Светлана Тихановская

На Японию второй раз за неделю обрушился тайфун. Идет эвакуация

На Японию надвигается тайфун

ФОТО: EPA/Scanpix

На Японию обрушился супертайфун "Хайшэн" - власти приказали эвакуировать из прибрежных городов несколько тысяч человек. Часть жителей южных островов уже осталась без электричества, - сообщает "Русская служба BBC".

Ожидается, что к понедельнику тайфун достигнет Южной Кореи.

"Хайшэн" категоризируется как супертайфун - скорость ветра в его центре достигает 80 метров в секунду или почти 290 км в час.

Это уже второй сильный тайфун, обрушившийся на Японию за последнюю неделю. 

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