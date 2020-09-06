На Японию второй раз за неделю обрушился тайфун. Идет эвакуация

На Японию обрушился супертайфун "Хайшэн" - власти приказали эвакуировать из прибрежных городов несколько тысяч человек. Часть жителей южных островов уже осталась без электричества, - сообщает "Русская служба BBC".
Ожидается, что к понедельнику тайфун достигнет Южной Кореи.
"Хайшэн" категоризируется как супертайфун - скорость ветра в его центре достигает 80 метров в секунду или почти 290 км в час.
Это уже второй сильный тайфун, обрушившийся на Японию за последнюю неделю.
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