Растирание спиртом, ноги в тазике и компресс из картошки: что об этом говорит фармацевт?

Фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга отмечает, что лечение народными средствами, предпринятое в самом начале заболевания, может облегчить болезнь, однако не излечит ее полностью.

Какие пять "народных способов" являются самыми популярными и что для борьбы с простудой и температурой рекомендует фармацевт?

1. Спирт для снятия температуры

Этот метод известен с давних пор, однако в наши дни получил противоречивую оценку, - часть врачей его поддерживает, а часть выступает категорически против. В основном его применяют, чтобы на несколько градусов понизить температуру тела ребенка, растирая отдельные части тела 10-20% раствором спирта. Если семья выбирает применение этого метода, то фармацевт Зане Мелберга напоминает, что таким образом спирт может через кожу проникнуть в организм, что может привести к интоксикации детского организма. Следует помнить также, что делать это можно только если ребенок достиг по крайней мере 3-летнего возраста, но и тогда следует быть осторожными, чтобы не "сжечь" нежную кожу ребенка. Фармацевт напоминает также, что спирт должен быть теплым и что растирать следует места, в которых проходят крупные кровеносные сосуды, - подмышки, предплечья, внутреннюю поверхность бедра, лодыжки. После растирания ребенка нельзя тепло укутывать, чтобы температура не поднялась еще выше, - надо позволить спирту испариться.

В случае высокой температуры, если она сопровождается потением и ломотой в костях, болью в груди, мышечными болями, затянувшимся кашлем (дольше 2 недель), необходимо проконсультироваться с врачом. Вызванный простудой сухой кашель обычно не длится дольше недели, поэтому важно проконсультироваться с врачом, если сухой кашель затянулся или продолжается после того, как остальные симптомы простуды утихли.

2. Парить ноги в горячей воде от насморка

Один из классических народных методов - попарить ног в горячей воде, с добавлением горчицы или горчичного порошка. Прекращать парить ноги надо в тот момент, когда они покраснели. Затем надо надеть на ноги шерстяные носки и укутаться одеялом. Правда, эту процедуру нельзя проводить при повышенной температуре тела. Фармацевт подчеркнула также, что этот метод по усмотрению семьи можно применять для профилактики, как только появились первые симптомы простуды. Однако если простуда прогрессирует, то парение ног в горячей воде уже не поможет.

Для облегчения насморка в аптеках доступны распыляемые аэрозоли с морской водой, которые увлажнят слизистую носа и очистят дыхательные пути. Можно воспользоваться также мазью и каплями для носа, содержащими экстракты и масла лекарственных растений. Если нос сильно заложен, то для снятия отека можно воспользоваться каплями или аэрозолями для носа с содержанием ксилометазолина или оксиметазолина. Кроме того, доступны медикаменты и пищевые добавки с содержанием даров природы – в виде капель, сиропа, таблеток и капсул, которые подходят как взрослым, так и детям.

3. Лук или чеснок от простуды