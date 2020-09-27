Штраф - 350 евро: за этот год фоторадары "поймали" уже больше 1000 машин без OCTA

Превышение скорости может значить для водителей больше, чем простой штраф. Если у автомобиля нет страховки OCTA, штраф будет наложен и за это. С момента вступления в силу нового Закона об административной ответственности, штраф применяется за каждое нарушение по отдельности, в связи с чем превышение скорости без полиса и осмотра, может обойтись даже в 425 евро.

При проверке зафиксированных с помощью переносного или стационарного радара нарушителей, Управление безопасности дорожного движения (CSDD) также проверяет, пройден ли технический осмотр и был ли приобретен полис OCTA.

Далее информацию передают в полицию, где и принимают решение. Полиция поясняет, что всегда применяется минимально возможный штраф.

"Штраф, применяемый в рамках наказания по конкретной статье, всегда минимальный. Его получает владелец, и только минимальный", - пояснил и.о. начальника Управления безопасности дорожного движения Государственной полиции Юрис Янчевскис.

Штраф за превышение скорости начинается от 20 евро. Минимальный штраф за отсутствие техосмотра составляет 55 евро, а за вождение без полиса OCTA - 350 евро.

Поскольку с 1 июля каждое нарушение наказывается отдельно, необходимо быть готовым к крупным штрафам.

Если штраф не будет выплачен в течение 30 дней, его взыскание переходит в руки присяжных судебных приставов.

В прошлом году, благодаря показаниям радаров, больше 3000 водителей были оштрафованы за отсутствие OCTA. В этом году их уже 1061.

В прошлом году за пользование автомобилем без действующего техосмотра были оштрафованы полторы тысячи водителей, в этом году - 673 человека.

Также машина Дорожной полиции, оснащенная камерой с углом обзора в 360 градусов, менее чем за год зафиксировала еще несколько тысяч автомобилей, участвующих в дорожном движении без страховки OCTA.

"На данный момент цифра чудовищная! Всего 4600 водителей", - сообщил Юрис Янчевскис.

Представитель CSDD Иева Берзиня также признала, что "беспокоит то, что люди знают, что есть радары, но все равно регулярно превышают скорость. Это целая волна безответственности!"

"Увеличиваем ли мы размер штрафов, или еще больше усиливаем контроль, но количество выписанных штрафов очень велико", - добавила Берзиня.

В свою очередь, пользователи электронной услуги CSDD получают напоминание о скором окончании срока действия техосмотра или полиса OCTA автоматически.