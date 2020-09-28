Сейм вернется к работе "по удаленке"

Президиум Сейма сегодня постановил, что ближайшее заседание парламента пройдет частично удаленно - фракции будут находиться в отдельных помещениях, как это уже было во время чрезвычайного положения.

Также президиум обратился к Минздраву и Центру профилактики и контроля заболеваний с просьбой рекомендовать парламенту, как в нынешней ситуации продолжать работу.

Сейм первое заседание на месте после долгого перерыва вновь провел в начале сентября.

Что касается правительства, то, по словам директора Государственной канцелярии Яниса Цитсковскиса, в настоящее время не рассматривается возможность работы правительства на месте.

Он отметил, что идея вновь собираться на очные заседания правительства рассматривалась, но с учетом роста заболеваемости Covid-19 в настоящее время больше не обсуждается.