В Нигерии открыли огонь по протестующим против жестокости полиции

В крупнейшем городе Нигерии Лагосе застрелены или ранены несколько десятков человек, протестовавших против полицейского насилия, сообщают зарубежные СМИ.
Как рассказал ВВС свидетель, после того, как по демонстрантам открыли огонь, он насчитал примерно 20 трупов и минимум 50 раненых.
Свидетели рассказали, что вечером во вторник двое мужчин в штатском открыли огонь в Леки - богатом районе Лагоса. Незадолго перед этим вооруженные солдаты забаррикадировали место, где проходили протесты, сообщила корреспондент ВВС в Нигерии Найени Джонс.
"В 18:45 прибыли солдаты", - рассказал ВВС свидетель. И начали стрелять по нам, мирным протестующим. Они стреляли и шли на нас. Царил хаос. Они попадали по человеку, который стоял прямо рядом со мной, и он сразу же умер".
- сказал свидетель. Он также указал, что из-за возведенных баррикад к месту событий не могли подъехать автомобили скорой помощи.
Четверо свидетелей агентству Reuters подтвердили, что по протестующим стреляли.
"Они открыли огонь по толпе. Они стреляли в толпу людей. Я видел, как пули попали в одного или двух человек", - рассказал 55-летний Альфред Ононугбо.
Организация Amnesty International сообщила, что получила свидетельства случаев смерти.
Власти Нигерии пообещали расследовать стрельбу во время протеста. В то же время в Лагосе и других регионах установлен 24-часовой комендантский час.
В Нигерии на протяжении двух недель проходят протесты против особого отряда полиции SARS, который обвиняется в незаконных задержаниях, нападениях и обстрелах. Отряд был расформирован 11 октября, однако демонстранты потребовали более обширных реформ в полиции и госуправлении.
Губернатор Лагоса утверждал, что протесты переняли "преступники".
Игрок "Манчестер Юнайтед" Одион Игало обвинил правительство Нигерии в том, что оно убивает собственных граждан. "Мне стыдно за это правительство", - написал в соцсетях спортсмен нигерийского происхождения.