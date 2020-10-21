В Нигерии открыли огонь по протестующим против жестокости полиции

Как рассказал ВВС свидетель, после того, как по демонстрантам открыли огонь, он насчитал примерно 20 трупов и минимум 50 раненых.

Свидетели рассказали, что вечером во вторник двое мужчин в штатском открыли огонь в Леки - богатом районе Лагоса. Незадолго перед этим вооруженные солдаты забаррикадировали место, где проходили протесты, сообщила корреспондент ВВС в Нигерии Найени Джонс.

"В 18:45 прибыли солдаты", - рассказал ВВС свидетель. И начали стрелять по нам, мирным протестующим. Они стреляли и шли на нас. Царил хаос. Они попадали по человеку, который стоял прямо рядом со мной, и он сразу же умер".

"Это было ужасно. Они только стреляли и стреляли по нам. Это продолжалось примерно полтора часа, и солдаты собрали трупы",

- сказал свидетель. Он также указал, что из-за возведенных баррикад к месту событий не могли подъехать автомобили скорой помощи.

Четверо свидетелей агентству Reuters подтвердили, что по протестующим стреляли.

"Они открыли огонь по толпе. Они стреляли в толпу людей. Я видел, как пули попали в одного или двух человек", - рассказал 55-летний Альфред Ононугбо.

Организация Amnesty International сообщила, что получила свидетельства случаев смерти.

Власти Нигерии пообещали расследовать стрельбу во время протеста. В то же время в Лагосе и других регионах установлен 24-часовой комендантский час.

В Нигерии на протяжении двух недель проходят протесты против особого отряда полиции SARS, который обвиняется в незаконных задержаниях, нападениях и обстрелах. Отряд был расформирован 11 октября, однако демонстранты потребовали более обширных реформ в полиции и госуправлении.

Губернатор Лагоса утверждал, что протесты переняли "преступники".