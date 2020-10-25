Сплачивает ли общество латышский язык?

На домашней страничке integration.lv, (создана в рамках договора с Министерством культуры и финансируется на средства Фонда убежища и миграции), поддерживаемой Обществом "Убежище "Надежный дом"" можно найти информацию о том, где и как можно начать изучение латышского языка. Эта возможность предлагается как лицам, ищущим убежища, так и всем желающим. Кроме того, там размещена информация о курсах по интеграции. Однако бесплатные курсы латышского языка и интеграции в большинстве случаев предлагают тот же уровень - А2.

Обучение латышскому языку предлагают и другие государственные и муниципальные учреждения. Но и в этих случаях предлагается освоить начальный уровень или же курсы структурированы так, что доступны только для безработных.

В целом можно сделать вывод, что для более глубокого освоения латышского языка, на уровне выше начального, человек должен быть либо безработным, либо иметь высокую мотивацию и вкладывать в эту цель не только свое время, но и свои личные средства.

Если мы знаем, что для полноценной интеграции в латвийское общество необходимо хорошее знание латышского языка, почему мы не способствуем этому на государственном уровне? Разве это не в наших собственных интересах - помочь людям, которые будут жить и работать в Латвии, освоить латышский язык на уровне, позволяющем свободно общаться с местными жителями? Дабы не обрекать их на социальную изоляцию, дать им возможность участвовать в различных общественных мероприятиях, посещать культурные мероприятия, вносить свой вклад в развитие общества и народного хозяйства?

Последние 30 лет наша страна руководствовалась видением интегрированного общества, которое опирается на хорошие знания и широкое применение государственного языка. Но в то же самое время государство и общество, в ожидании высокой самомотивации, оставили практическое решение этого вопроса в ведении самих осваивающих язык. Кто хочет выучить язык, тот, безусловно, это сделает. Тем не менее, такое отношение не помогает видению перерасти в достижения.

Я думаю, что настало время перейти от мечтаний и планов к активным действиям. Большая часть предварительной работы уже сделана, и нужно совсем немного для того, чтобы от планов перейти к действиям.

Если мы осознанно стремимся к сплоченности общества, в котором все его члены в состоянии общаться на латышском языке, то начать нужно с хорошо налаженной системы изучения языка, которую необходимо создать за счет средств государственного бюджета. При этом она должна быть удобной и доступной для людей. Необходимо предоставлять бесплатные курсы всех уровней, в т.ч. и самый высокий - C2, собрать и разместить в одном месте информацию обо всех предоставляемых возможностях по изучению языка, будь то предложения Государственного агентства занятости, самоуправлений, Министерства культуры или неправительственных организаций. Также необходимо адаптировать время обучения под потребности учащихся и работающих претендентов.

Пришло время для целенаправленного сотрудничества государственных институтов. За обеспечение обучения латышскому языку должно отвечать одно учреждение. В этой сфере в жизнь необходимо проводить единую и долгосрочную политику - чтобы однажды утром мы не проснулись с мыслью, что больше не можем общаться на одном языке.

Зайга Пуце