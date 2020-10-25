Сплачивает ли общество латышский язык?

Насколько хорошо проживающие в Латвии иностранцы владеют латышским языком? Все чаще доводится слышать о том, что водители такси или работники доставки готовой еды не говорят по-латышски или не понимают заданные им на латышском языке вопросы.
Совсем недавно в эфире общественного телевидения была показана передача об иностранных студентах и их знаниях латышского языка, которых им не хватает для того, чтобы найти работу. Однако с проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и латыши, вернувшиеся в Латвию из-за границы на постоянное проживание. Довольно часто их детям не хватает навыков владения языком, которые бы позволили им безболезненно интегрироваться в Латвийскую систему образования.
В настоящее время в Латвии действует ряд нормативных актов, определяющих необходимый по закону уровень знаний латышского языка. Например, Закон о государственном языке и вытекающие из него Правила Кабинета министров, Закон об иммиграции и закон "О статусе постоянного жителя Европейского союза в Латвийской республике".
К примеру, Правила Кабинета министров "Об объеме знания государственного языка, порядке проверки уровня владения государственным языком и государственной пошлине за проверку уровня владения государственным языком" предусматривают, что лицо имеет право ходатайствовать о получении постоянного вида на жительство или статус постоянного жителя Европейского Союза, если его знания государственного языка не ниже второй ступени основного уровня (А2).
Какими же знаниями должен обладать человек, желающий получить постоянный вид на жительство в Латвии?
Вышеупомянутые Правила КМ гласят, что лицо со знаниями языка 2-й ступени основного уровня (А2) "может общаться при помощи фраз и коротких предложений на простые повседневные и на известные ему профессиональные темы, читает и понимает короткие и простые тексты на бытовые и рабочие темы, умеет заполнять типовые документы (например, бланки, счета, квитанции), может написать короткие тексты личного характера, воспринимает и понимает произносимые в естественном темпе связанные с работой и бытом лица тексты".
Из этого описания понятно, что, если человек выбрал Латвию в качестве постоянного места жительства, у него должна быть возможность выучить язык на уровне, позволяющем общаться на латышском языке, например, при совершении покупок. А если этот человек является поставщиком услуг, то ему необходимо понимать самые часто используемые на работе фразы. Водителю такси нужно понимать, куда клиент хочет поехать, и быть способным обсудить вопрос об оплате поездки, если таковая взимается в такси на месте. Работник доставки или продавец продуктов питания должен понимать смысл заказа и отвечать на часто задаваемые вопросы.
Если принять за факт, что все постоянно проживающие в Латвии иностранцы действительно владеют латышским языком на уровне А2, возникает вопрос: а каким образом государство способствует дальнейшему освоению языка? Эти люди поселились в Латвии, чтобы тут жить и работать, но каковы их возможности и мотивация освоить язык более глубоко? Каковы их возможности полной интеграции в наше общество? Какую поддержку оказывает им Латвийское общество и государство и что предлагает?
На домашней страничке integration.lv, (создана в рамках договора с Министерством культуры и финансируется на средства Фонда убежища и миграции), поддерживаемой Обществом "Убежище "Надежный дом"" можно найти информацию о том, где и как можно начать изучение латышского языка. Эта возможность предлагается как лицам, ищущим убежища, так и всем желающим. Кроме того, там размещена информация о курсах по интеграции. Однако бесплатные курсы латышского языка и интеграции в большинстве случаев предлагают тот же уровень - А2.
Обучение латышскому языку предлагают и другие государственные и муниципальные учреждения. Но и в этих случаях предлагается освоить начальный уровень или же курсы структурированы так, что доступны только для безработных.
В целом можно сделать вывод, что для более глубокого освоения латышского языка, на уровне выше начального, человек должен быть либо безработным, либо иметь высокую мотивацию и вкладывать в эту цель не только свое время, но и свои личные средства.
Если мы знаем, что для полноценной интеграции в латвийское общество необходимо хорошее знание латышского языка, почему мы не способствуем этому на государственном уровне? Разве это не в наших собственных интересах - помочь людям, которые будут жить и работать в Латвии, освоить латышский язык на уровне, позволяющем свободно общаться с местными жителями? Дабы не обрекать их на социальную изоляцию, дать им возможность участвовать в различных общественных мероприятиях, посещать культурные мероприятия, вносить свой вклад в развитие общества и народного хозяйства?
Последние 30 лет наша страна руководствовалась видением интегрированного общества, которое опирается на хорошие знания и широкое применение государственного языка. Но в то же самое время государство и общество, в ожидании высокой самомотивации, оставили практическое решение этого вопроса в ведении самих осваивающих язык. Кто хочет выучить язык, тот, безусловно, это сделает. Тем не менее, такое отношение не помогает видению перерасти в достижения.
Я думаю, что настало время перейти от мечтаний и планов к активным действиям. Большая часть предварительной работы уже сделана, и нужно совсем немного для того, чтобы от планов перейти к действиям.
Если мы осознанно стремимся к сплоченности общества, в котором все его члены в состоянии общаться на латышском языке, то начать нужно с хорошо налаженной системы изучения языка, которую необходимо создать за счет средств государственного бюджета. При этом она должна быть удобной и доступной для людей. Необходимо предоставлять бесплатные курсы всех уровней, в т.ч. и самый высокий - C2, собрать и разместить в одном месте информацию обо всех предоставляемых возможностях по изучению языка, будь то предложения Государственного агентства занятости, самоуправлений, Министерства культуры или неправительственных организаций. Также необходимо адаптировать время обучения под потребности учащихся и работающих претендентов.
Пришло время для целенаправленного сотрудничества государственных институтов. За обеспечение обучения латышскому языку должно отвечать одно учреждение. В этой сфере в жизнь необходимо проводить единую и долгосрочную политику - чтобы однажды утром мы не проснулись с мыслью, что больше не можем общаться на одном языке.
Зайга Пуце
Директор секретариата Фонда интеграции общества