Электронные, стеклянные или инфракрасные. Как не растеряться, выбирая термометр?

Сейчас в аптеках обширное предложение термометров, поэтому фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга объясняет, какие виды термометров доступны, и как выбрать наиболее подходящий.

Какая нормальная температура тела?

Средняя температура тела у каждого человека может отличаться. Она может колебаться от 35,5°C до 36,6°C. Повышение температуры тела до 37,0°C - 37,2°C может быть признаком вирусной или бактериальной инфекции.

Повышение температуры тела - хороший знак, поскольку свидетельствует о том, что организм борется с проникшим возбудителем болезни, создавая невыносимые для него условия существования.

В это время надо употреблять много жидкости и, если появляются какие-то симптомы, проинформировать о них семейного врача, чтобы договориться о дальнейшем лечении. С учетом нынешнего распространения Covid-19 и других вирусов, даже при незначительном повышении температуры фармацевт рекомендует не выходить из дома - работать или учиться отдаленно и наблюдать за состоянием здоровья.

Электронные или цифровые термометры

Они быстрые и точные, однако следует считаться с 5-минутной продолжительностью измерения. Обычно у них водонепроницаемый корпус, значительная часть корпуса термометра ударопрочная, к тому же у многих моделей гибкий конец, иногда из нескользкого материала, что облегчает процесс измерения. У многих моделей есть звуковой сигнал, однако при правильном измерении температуры под мышкой этот звуковой сигнал может ввести в заблуждение, поскольку иногда для точного измерения 1 минуты недостаточно. Фармацевт отмечает, что эти термометры очень чувствительные, поэтому на точность измерения могут повлиять эмоциональное состояние, стресс, движение и другие побочные обстоятельства.

Стеклянные термометры

Они подходят людям, привыкшим к использовавшимся раньше ртутным градусникам. Стеклянным градусником можно измерять температуру под мышкой, во рту, в паху или в прямой кишке. При измерении под мышкой градусник надо держать от 5 до 10 минут. Пожилые люди могут купить стеклянный термометр с увеличительным стеклом, для удобного считывания показаний. Фармацевт отмечает, что недостатком стеклянного термометра является длительное время измерения температуры, к тому же в отличие от ртутного градусника - стряхивать их еще труднее. Между тем, если стеклянный термометр упадет и разобьется, то не придется опасаться за его вред для здоровья и природы.

Инфракрасные термометры