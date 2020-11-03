"Бездари и нытики": в детском саду Риги выявлено эмоциональное и физическое насилие над детьми

Журналистка передачи более четырех месяцев проработала в этом детском саду няней, или низкооплачиваемой помощницей воспитателя, а таких сотрудников не хватает, поэтому эту работу может получить практически каждый.

Журналистке удалось заснять, как с детьми обращаются в детском саду - дергают их, кричат на них, унижают их. Во время операции документировались нетерпимость и унижение детей, если ребенок не выполнял требования воспитателя.

Комментируя эти видеодоказательства, специалист по семейной психотерапии Андрия Ликова сделала вывод, что это как физическое, так и эмоциональное насилие, "такое общение и реакции недопустимы, это эмоциональное насилие над детьми".

Дети длительное время находились в состоянии сильного напряжения, а в условиях стресса детский мозг не может учиться, не может получать новые знания.

Кроме того, пережитое и увиденное насилие становится образцом, и люди продолжают насилие позже в школе и во взрослом возрасте, так как их этому научили, объяснила Ликова.

И если все это продолжается, это может быть разрушительно для дальнейшей способности ребенка учиться, чувствовать себя эмоционально хорошо и понимать, что его ценят, отмечает психотерапевт. Последствия могут отразиться и на поведении ребенка, даже быть физическими - дети чаще болеют.

"Малышня", "бездари", "нытики" и "маленькие карлики" - это лишь некоторые из эпитетов, которые звучат как за детской спиной, так и публично в детском саду. Педагоги не особо интересовались детьми, внимательнее относились к двум детям, которые могли все рассказать своим родителям.

Передача передала видеоматериалы с подозрением, что в них зафиксировано эмоциональное и физическое насилие над детьми, в Государственную инспекцию по защите прав детей, которая начала проверку.

Государственная инспекция по защите прав детей указывает, что жалобы на дошкольные учреждения являются регулярными и многие связаны с подозрением в насилии.

"Что касается физического насилия, то в последние годы мы наблюдаем интересную тенденцию, которая еще не была глубоко изучена - используется не столько избиение, сколько взятие и встряхивание ребенка. Это физическое насилие, которое может не оставить видимых последствий в виде синяков или царапин, но в любом случае оно достаточно травматично для ребенка", - сказал руководитель инспекции Янис Абеле.