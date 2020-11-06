"Надеемся, что с мая велополосу на Чака отдадут лыжникам и конькобежцам"

Слышали, что из-за бушующего ковида фестиваль света Staro Rīga переносится на январь? И, судя по всему, сразу на январь 2025 года… Ну, а что вы хотели? В этом году и запах мандаринок не все почувствуют. Короче, вместо фестиваля каждому жителю Риги предлагают подключиться к акции #StaroMājās. #Мы #Не #Знаем #Почему #Теперь #Всё #Пишут #Так, но идея интересная: "Марина! Сколько можно трескать, прекрати холодильником хлопать, лампочку посадишь! - Ничего ты не понимаешь! Это световая инсталляция - "Жрица ночи"!". А идейным вдохновителем всего этого действа, наверное, выступил Latvenergo.

Кстати, о взвешенных решениях. Уже читали, что комитет Рижской думы поддержал создание временных велополос на улице Чака? Да, это та улица, где из-за пробок по утрам машины едут со скоростью - гребанное ничего в час. Самое интересное, что временные велополосы будут в силе в самый разгар велосезона, а именно с декабря по апрель. Очень надеемся, что с мая эту полосу отдадут лыжникам и конькобежцам.

А пока на Чака в пробке стоят машины, в соцсетях появилось видео чувака, который прилетел в торговый центр Sky&More на вертолете. Не, ну оно и понятно - в Sky только так, было бы удивительно летай он на вертолете до Mego. Вообще, интересно, как этот Gucci в мире продуктовых магазинов до сих пор существует? На топливе из собственных понтов? Ладно, это просто зависть - мы-то себе можем позволить полетать на вертолете только по праздникам. От входной двери и до кровати.

Потрясающе нелепая новость пришла из Индии (обожаем такие!) - мошенники продали врачу "лампу Аладдина" за 42 тысячи долларов, пообещав, что она принесет богатство и знаменитость. Мужик это дело купил, но уже дома осознал, что "джинном" из лампы оказался второй переодетый мошенник. Мы не знаем, как джинн вылезал из лампы (разве что вместе с тоником, ба-дум-тсс), но если так разобраться, то врача даже не обманули! Богатство ведь лампа принесла. Да, самим мошенникам, но они же и не уточняли, кому именно. Ну а знаменитым чувак в итоге стал - о его наивности даже мы написали. А это уже ого-го!

Ну а мы, отдел маркетинга и жидких ручонок Balticom, всю неделю трёмся у главного входа в офис. Ну, во-первых, там автомат с вкусняшками, а во-вторых, теперь всем клиентам на входе мерят температуру. Мы, кстати, еще хотели заставить всех входящих сразу 10 отжиманий делать - такая проверка на наличие одышки, но поняли, что сами тогда на работу вряд ли попадем.

А что самое нелепое покупали вы?