Симпатизировал диктатору КНДР, был очарован Путиным. Как Трамп посеял стратегический хаос

Что касается соглашений о поддержке принимающей военную помощь страны, определяющих детали условий присутствия США в каждом государстве, которые собирались пересмотреть в этом году, Трамп не раз грозился вывести войска США из обеих стран, если они не заплатят больше за "американскую защиту". Байдену придется много работать, чтобы восстановить доверие Японии и Кореи, поскольку он стремится продлить эти соглашения.

Фактически, Южная Корея и Япония уже разделяют затраты на взаимную оборону и десятилетиями обеспечивают военное присутствие США в Восточной Азии. Республика Корея оплачивает более 40% операционных расходов размещенных там военных сил США; она также покрыла 92% переезда американского командования на новые объекты за пределами Сеула на сумму 10,7 млрд долларов, а также закупила военное оборудование США на миллиарды долларов. Со своей стороны, Япония предоставляет 2 млрд долларов ежегодно на содержание 54 тысяч военнослужащих США, она закупает 90% своей военной техники у американских компаний и выделила 19,7 млрд долларов (77% от общих затрат) на строительство трех основных баз.

В течение почти года официальные лица администрации Трампа требовали от своих южнокорейских коллег в четыре раза увеличить финансовую поддержку от их страны, которая сейчас составляет 1 миллиард долларов. Вдобавок к этому произошла утечка информации, что США могут вывести свои войска, а еще в июле имело место объявление о 12 тысячах американских военных, которые покинут территорию Германии. Очевидно, что администрации Байдена потребуется не только разработать новую стратегию переговоров, но и обновить гарантии безопасности США.

Даже с Байденом во главе нынешние напряженные политические отношения между Южной Кореей и Америкой (которая покинула прежние базовые переговоры) означают, что обсуждения будут не из легких. Официальные переговоры в Японии начались в прошлом месяце, и у правительства есть время до марта 2021 года обновить соглашение. Представители министерства обороны Трампа посоветовали японским коллегам ожидать того же обхождения, что и с Южной Кореей. Байден, безусловно, изменит и этот сценарий. Но новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, вероятно, все еще ожидает трудных переговоров, хотя и без подхода "другого не дано", который вызывает сомнения в прочности американских гарантий безопасности.

Простое возвращение к отношениям с союзниками как с союзниками должно иметь большое значение для Байдена.

Трамп не проявлял беспокойства по поводу политических последствий своей политики в Сеуле и Токио или ее влияния на политические судьбы президента Южной Кореи Муна Джэина и экс-премьер-министра Японииr Синдзо Абэ. В интересах безопасности оба лидера пытались потакать "стабильному гению" Трампа в течение последних трех лет и мало что от этого имели, кроме трудностей во внутренней политике. Избрание Байдена, несомненно, вызвало вздохи облегчения в Сеуле и Токио.

К сожалению, пагубное наследие Трампа переживет его уход. Поскольку все, от здравоохранения до изменения климата, требует внимания Байдена, внешняя политика наверняка отойдет на второй план, уступив внутренним приоритетам. Для союзников США терпение останется добродетелью. Чтобы исправить ошибки, совершенные за годы правления Трампа, потребуется время. Как выразился сам Трамп, уже с 1990 года он хотел перестроить систему оборонных соглашений США и радикально изменить роль Америки в мире. Трамп может быть патологическим лжецом, но в этом вопросе он сдержал слово.

Кент Харрингтон – бывший старший аналитик ЦРУ, служивший в разведывательном отделении Восточной Азии, руководитель азиатского отделения и директор ЦРУ по публичным вопросам.