Школа Натальи Драудзини: родители возмущены поведением учительницы и ее высказываниями о Covid-19

Ранее уже сообщалось об экскурсии учителей из средней школы Натальи Драудзини, во время которой несколько педагогов заразились Covid-19, а затем заразили и других. Среди инфицированных оказалась и школьная учительница плавания, дальнейшие действия и заявления которой были подвергнуты критике со стороны отца одной школьницы.

Гунтарс, отец ученицы средней школы Натальи Драудзини, объясняет, что уроки плавания проходят вне школы, поэтому во время занятий в бассейне могут находиться дети "со стороны".

После того как в старшей школе объявили карантин, школу закрыли. Учитель изначально сказал родителям, что уроков плавания не будет. Однако дальнейшие высказывания педагога вызвали у родителей большое замешательство.

"Добрый день! На данный момент бассейн закрыт. Новости все читают. Про учителей - в действительности заражены только 11 педагогов. У остальных никаких симптомов Covid-19 нет, только положительные тесты. Возобновилась кампания запугивания.

Дышим глубоко и не связываемся с ужасными новостями. Многие люди сегодня страдают этой болезнью в легкой форме. У всех нас выработался иммунитет.

Когда работа бассейна возобновится - я сообщу!" - написала учительница плавания родителям.

По данным SPKC, в ​​средней школе Натальи Драудзини заразились 108 учеников и 40 работников.

На вопрос отца школьницы о том, была ли учительница плавания заражена вирусом Covid-19, та ответила, что с ней все в порядке, она сидит дома без симптомов:

"Я сомневаюсь в правдивости результата анализа, потому что он был проведен SPKC - "заказной" лабораторией. Об этом рассказали люди, которые сдавали там анализы.

Однако если вы сомневаетесь, то можете пройти тест. Хотя что это вам даст? Только ограничения и увеличение статистики. Надеюсь, у вас все будет хорошо!".

Отец школьницы возмущен действиями учителя, потому что она должна быть тем, кто просвещает о безопасности, а также показывает пример.

"Делаете шоу, да? Народ жаждет крови..." - в разговоре с Bez Tabu сказала учительница плавания Лорета. От дальнейших комментариев она отказалась.

Директор школы Петр Шевченко считает, что каждый имеет право на собственное мнение. Он добавил, что по-другому будет коммуницировать с родителями.

"Есть педагогические принципы, которым необходимо следовать. И это не тот случай, когда c болезнью можно "кокетничать" и делать сбивающие с толку заявления. Учителя должны быть людьми, которые передают серьезность ситуации и ученикам, и родителям", - говорит представитель департамента образования Рижской думы Индра Вильде.

Гунтарс возмущен и действиями школы, потому что, только когда он спросил о конкретном педагоге, ему сообщили, что тот инфицирован Covid-19. Получается, что учительница провела как минимум один урок плавания уже будучи больной. Директор школы знал об этой ситуации, но родителей никто не проинформировал.

Представитель департамента образования РД говорит, что такие внеклассные занятия в школе считаются незаконными, поскольку у учительницы плавания нет соответствующей лицензии и договора с учебным заведением.

Директор школы обещает исправить ситуацию.