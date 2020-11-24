Бывший вор: "Деньги затуманивают разум. Если поймаешь грабителя, не приближайся к нему"

Мужчина вспоминает кражу, в ходе которой он обнаружил в доме 8000 евро наличными, заявив, что, если бы владельцы вернулись домой в то время, он бы боролся за эти деньги.

"Это действительно ужасное чувство; оно затуманивает разум, затуманивает глаза, и вы уже начинаете думать о том, что вы собираетесь делать с этими деньгами, потому что вы уже одержимы", - говорит мужчина.

Заметив воров в своей собственности, он советует хозяевам не приближаться к ним, а самое главное не хвастаться своим имуществом перед другими людьми. Информацию об обеспеченных людях воры часто узнают от знакомых или даже друзей жертв, поэтому стоит оценивать, что рассказываем другим о своем имуществе.

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"В этом году несколько уменьшилось количество возбужденных уголовных дел по имущественным правонарушениям, но увеличилось количество краж путем проникновения в собственность. Aizliegtais paņēmiens собрал наиболее распространенные виды краж, на которые следует обратить внимание, и советы по защите вашей собственности", - пишет LTV "Новости" Twitter.