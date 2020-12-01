Бездомные, проститутки и наркозависимые: создатели EDART.TV о своей работе

Артур: Приехав из Краславы и стоя с протянутой рукой у парковочного автомата, можно заработать себе, так скажем, "на хороший отдых".

Эдгар и Артур - латыши и ведут латвийский YouTube-канал, но на нем можно услышать много русской речи. Почему?

Эдгар: Мы снимаем уже 11 лет. 10 из них мы делали это на латышском. Чувствовалось даже давление от латышей - чуть сняли что-то на русском, сразу кто-то недоволен. Но постепенно стало ясно, что, если ситуацию не изменить, канал можно будет закрывать, потому что никто за пределами Латвии про нас не узнает. Но потом случилось вот что - у нас был ролик "БЫДЛО vs РЕПОРТЁР", и он очень разлетелся именно в русском YouTube - начали подходить русские подписчики, и постепенно их стало даже больше, чем латышей.

Артур: Мы посмотрели и поняли - вау, русский язык, и тебя уже смотрит не только Латвия, а фактически весь мир. Так, например, латышская версия нашего фильма "Через иглу" за 4-5 лет набрала 600 тысяч просмотров. Русскую версию мы поставили только год назад, и она уже набрала лям.

Эдгар: Основные страны, где нас смотрят - это Россия и Латвия. Потом Украина, Беларусь.

Видео: Правда ли, что в России вас смотрят больше, чем в Латвии?

Заработок

Эдгар и Артур рассказали о заработке на своем канале и признались, что денег от него имеют совсем немного.

Эдгар: Заработком это не назвать. На такой контент YouTube не хочет ставить рекламу. На фильме "Через иглу" за целый год мы получили всего 90 долларов - и это за миллион просмотров. Учитывая, сколько работы приходится вкладывать в создание видео, получается, что сумма совсем небольшая. Такие же деньги и на стройке можно заработать. Иногда выступаем в школах - за это тоже платят. А еще параллельно разные съемки на заказ.

ФОТО: Фото из личного архива

RUS TVNET поинтересовался у Эдгара и Артура о философии и целях их канала.

Эдгар: Главная цель - привлечь внимание общества, чтобы оно увидело, что есть такие проблемы. Тот же самый одеколон, например.

Сейчас спиртом в центре нельзя торговать. Этот закон легко обошли - одеколон можно продавать без проблем, и они все там спиваются - от этого ноги гниют и так далее.

Артур: Купить его могут все, даже дети - это же просто одеколон.

Эдгар: Многие наши зрители оказываются в шоке от того, что на самом деле происходит.

Обычный человек садится утром в машину, едет на работу, вечером - в магазин и даже не замечает, что вокруг, а у нас народ очень спивается.

Поэтому мы обращаем на это внимание.