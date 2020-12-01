Бездомные, проститутки и наркозависимые: создатели EDART.TV о своей работе

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Новыми героями проекта RUS TVNET "Правда/миф" стали создатели популярного YouTube-канала EDART.TV Эдгар Айварс и Артур Лапинский. Многие видели их документальный фильм "Через иглу" о жизни и борьбе наркомана Эдийса, когда-то бывшего многообещающим спортсменом. Сейчас у их канала больше 100 тысяч подписчиков, а совсем недавно был презентован новый документальный проект - фильм "Профессия: проститутка".
Блогеры - это не только развлекательные видео в YouTube и яркие фото в Instagram. Зачастую именно блогеры в своих социальных сетях поднимают важные темы, делятся личным опытом и вдохновляют своих подписчиков. "Правда/миф" - это проект RUS TVNET о предрассудках, стереотипах и реальной жизни и работе популярных латвийских блогеров. Прямые вопросы и честные ответы от них самих.
О канале
На канале EDART.TV можно найти видео разных жанров - тут вам и комедии про обитателей Рижского Центрального рынка, рассуждающих о тогда еще только грядущем коронавирусе, и жизнеутверждающая суровая драма о наркомании и трагедии про тех, кто все это время живет совсем рядом с нами.
Объединяет все эти настроения социальность - проблемы бездомных, наркомании, алкоголизма проявляются в видео EDART.TV ярче всего. Однако начинался канал немного по-другому.
Эдгар: Это начиналось как прикол - снимали ролики всякие интересные и
Артур: Сначала мы вдохновлялись ребятами с канала "Реутов ТВ". Потом в наших шуточных роликах начали появляться серьезные социальные проблемы. Получалось, как говорится, и смех, и грех. Постепенно социальной тематики становилось все больше, и мы перестроились на более серьезный лад.
Смотря ролики EDART.TV, можно задаться вопросом, на каких условиях его герои соглашаются на съемки. Мы спросили об этом у авторов канала.
Эдгар: Это всегда происходит по-разному, зависит от героя.
Артур: Даже не только от героя, но и от его состояния.
Эдгар: Есть такие, которые просто хотят поделиться своей историей, а вот другим уже нужно заплатить.
Артур: А иногда героев вообще не нужно искать - сами тебя находят и сами лезут в кадр, чтобы что-то рассказать. Но в целом ни один из них не против, чтобы ему сколько-нибудь денег накинули.
Эдгар: Но мы стараемся не давать деньги, а покормить или дать какие-нибудь вещи.
Внимание! В видеоматериалах EDART.TV присутствует ненормативная лексика. Если для вас это неприемлемо, не включайте видео.
Видео: "Жители Латвии о коронавирусе" на канале EDART.TV
Из видео на канале становится ясно, что в Риге обитает много приезжих бездомных. Эдгар и Артур прокомментировали это.
Артур: Нельзя сказать, что из какого-то региона приезжает больше бездомных, чем из другого. В основном это просто выходцы из каких-нибудь латвийских глубинок.
Эдгар: Они все приезжают в Ригу, потому что в Риге есть деньги - тут на одеколончик (многие рижские бездомные используют одеколон как замену алкоголю. - Прим. ред.) легче настрелять, чем в каком-нибудь селе. Или на "собаку" - это наркотик такой - фентанил, транквилизатор. Героина сейчас нет, поэтому они все его бомбят. Как нам объяснил Фунт (герой популярной серии роликов на канале Эдгара и Артура. - Прим. ред.), на самом деле это что-то для животных.
Артур: Приехав из Краславы и стоя с протянутой рукой у парковочного автомата, можно заработать себе, так скажем, "на хороший отдых".
Эдгар и Артур - латыши и ведут латвийский YouTube-канал, но на нем можно услышать много русской речи. Почему?
Эдгар: Мы снимаем уже 11 лет. 10 из них мы делали это на латышском. Чувствовалось даже давление от латышей - чуть сняли что-то на русском, сразу кто-то недоволен. Но постепенно стало ясно, что, если ситуацию не изменить, канал можно будет закрывать, потому что никто за пределами Латвии про нас не узнает. Но потом случилось вот что - у нас был ролик "БЫДЛО vs РЕПОРТЁР", и он очень разлетелся именно в русском YouTube - начали подходить русские подписчики, и постепенно их стало даже больше, чем латышей.
Артур: Мы посмотрели и поняли - вау, русский язык, и тебя уже смотрит не только Латвия, а фактически весь мир. Так, например, латышская версия нашего фильма "Через иглу" за 4-5 лет набрала 600 тысяч просмотров. Русскую версию мы поставили только год назад, и она уже набрала лям.
Эдгар: Основные страны, где нас смотрят - это Россия и Латвия. Потом Украина, Беларусь.
Видео: Правда ли, что в России вас смотрят больше, чем в Латвии?
Заработок
Эдгар и Артур рассказали о заработке на своем канале и признались, что денег от него имеют совсем немного.
Эдгар: Заработком это не назвать. На такой контент YouTube не хочет ставить рекламу. На фильме "Через иглу" за целый год мы получили всего 90 долларов - и это за миллион просмотров. Учитывая, сколько работы приходится вкладывать в создание видео, получается, что сумма совсем небольшая. Такие же деньги и на стройке можно заработать. Иногда выступаем в школах - за это тоже платят. А еще параллельно разные съемки на заказ.
RUS TVNET поинтересовался у Эдгара и Артура о философии и целях их канала.
Эдгар: Главная цель - привлечь внимание общества, чтобы оно увидело, что есть такие проблемы. Тот же самый одеколон, например.
Артур: Купить его могут все, даже дети - это же просто одеколон.
Эдгар: Многие наши зрители оказываются в шоке от того, что на самом деле происходит.
Поэтому мы обращаем на это внимание.
Артур: К тому же очень приятный бонус, когда наша работа с человеком, которого мы снимаем, помогает ему выбраться из ситуации, в которую он попал - к примеру, Фунт и Эдийс.
Видео: "Через Иглу" спустя 6 лет" на канале EDART.TV
Проблемы с полицией
В роликах Артура и Эдгара можно увидеть сцены употребления наркотиков, драки, даже ограбления магазинов. Мы спросили молодых людей, не интересовалась ли их деятельностью полиция.
Эдгар: Да, иногда такое случается. Например, когда для нового документального фильма мы гнались на машине за проститутками, один раз пришлось проехать на красный свет, а в ролике "БЫДЛО vs РЕПОРТЁР" получилось влезть в драку.
Артур: Но обычно такого удается избежать - договариваемся.
Эдгар: Ну и было что-то вроде проникновения в частную собственность, если, конечно, это можно так назвать - всякие заброшки, общаги. Так-то мы ничего не взламываем, а залезаем только туда, куда можно залезть. Нас очень часто вызывали в полицию - например, однажды мы снимали уличных пацанов, которые ограбили магазин одежды - воровали кепки. Часто нас приглашали как свидетелей. Но
Артур: Даже тех, кто делает действительно противные вещи.
Эдгар: Один полицейский из полицейской академии однажды подошел к нам и поблагодарил. У них там показывают наш фильм "Через иглу", чтобы они умели анализировать поведение наркомана. Это у них как учебный материал.
Видео: Правда ли, что ваше блогерство настолько опасно, что вы не раз получали по лицу?
Фунт
Многим интересно, как дела у Фунта - страдающего алкоголизмом молодого мужчины, которому Артур и Эдгар помогают завязать с пагубной привычкой. В выпусках EDART.TV можно увидеть, как тот начинает трезвую жизнь, устраивается на работу и начинает заниматься музыкой.
Эдгар: Он работает, завел девушку, зубы чинит, сейчас вот ему снова нужно идти на студию - музыкой заниматься. Но сейчас он, конечно, расслабился - одна девушка в голове, ничем другим больше заниматься не хочет. Зависимость от алкоголя превратилась в зависимость от девушки. Башню снесло. Это, конечно, тоже не вариант. Ждем, что будет дальше.
Внимание! В видеоматериалах EDART.TV присутствует ненормативная лексика. Если для вас это неприемлемо, не включайте видео.
Видео: "ФУНТ БРOСАЕТ ПИТЬ, КУПИЛИ ТЕЛЕФОН" на канале EDART.TV
"Профессия: проститутка"
Самый крупный проект EDART.TV из последних - документальный фильм "Профессия: проститутка", главной героиней которого стала молодая женщина Лена. Существенная часть фильма снята скрытой камерой, поэтому мы поинтересовались у Эдгара и Артура, сколько из попавших в фильм людей знали, что их снимают, и чем станет этот материал.
Эдгар: В эпизодах, снятых скрытой камерой, люди, конечно, не знали, что их снимают. А те, кто ехал с нами в машине и с которыми мы общались - те знали.
Артур: Некоторые сначала говорили, что против съемки. А потом, когда что-то происходило, они просто забывали, что мы там рядышком аккуратненько с камерой стоим.
Эдгар: Многие за участие в съемках просили деньги, в том числе и главная героиня. А потом мы уже просто как знакомые подвозили ее и заодно общались.
Внимание! На видео присутствуют неприятные кадры. Если для вас это неприемлемо, не включайте его.
Видео: Трейлер документального фильма "Профессия: проститутка" на канале EDART.TV
Многим станет интересно, видела ли фильм главная героиня Лена и другие попавшие в него девушки.
Эдгар: Вряд ли. Лену мы в последний раз видели месяца три назад. На трассе ее уже нет, номер телефона она тоже давно сменила, и в тюрьме ее вроде тоже давно не было. Мы не знаем, где она.
Артур: Под конец нашего знакомства ее состояние становилась все хуже - она даже начинала бросаться на людей. Лена и до этого была знаменита - на Facebook полно роликов, где она вытворяет всякие чудеса. У нас совершенно случайно получилось встретить самую безбашенную девушку из этой отрасли.
В фильме, помимо прочего, поднимается вопрос: проституция - это осознанный выбор или вынужденная мера?
Артур: Это вынужденная, но осознанная мера. За один минет можно заработать на одну дозу. Наркоманки, наверное, только так и зарабатывают.
Шок
У многих вызовет вопрос эпизод, в котором одна женщина-проститутка жестоко избивает другую, а Эдгар и Артур довольно долго просто снимают происходящее. Авторы фильма высказались относительно этого:
Артур: Ну в итоге мы им все-таки помогли.
Эдгар: В такой стрессовой ситуации сложно сразу разобраться, что к чему. Может, девушка, которую избивают, две минуты назад резала другой горло?
Артур: Остальные девушки рассказали, что та, которую бьют, бросила кого-то умирать с передозировкой. У них же у всех там свои понятия. И когда стало понятно, что бьют уже слишком долго, мы попробовали вмешаться. Девушка в порядке, работает до сих пор. Мы оставили этот и несколько других шокирующих эпизодов, потому что хотели показать именно то, что происходит в мире проституции и наркомании - ни больше, ни меньше. Такой подход заставит кого-то лишний раз задуматься.
Видео: Правда ли, что мир бездомных, алкоголиков и наркоманов - это целая вселенная, которая не всегда поддается законам привычного нам мира?
Многие разделяют скепсис относительно подобных фильмов - может ли намеренная демонстрация самых беспросветных состояний человека помочь другим избежать подобной участи?
Эдгар: Мы считаем, что да. Наш фильм "Через иглу" многим помог слезть. Нам писали люди, которые завязали во многом благодаря этому фильму.
Артур: Думаю, для подростков
А проституция - это, наверное, уже крайняя точка перед самым обрывом. Я считаю, что это уже последний шаг. Кстати, тот же самый Фунт - он очень многих мотивирует: нам приходит невероятное количество сообщений в Instagram и так далее - "Пацаны, спасибо!". Фунт для многих отличный мотиватор - многие даже курить бросают. Так что это действительно работает.
Планы на будущее
Создатели EDART.TV только что закончили большой проект, и теперь многим интересно, чем они займутся дальше.
Эдгар: После большого проекта пока пустота.
Артур: Мы и сами задаемся этим вопросом.
но мы пока думаем, как это реализовывать.