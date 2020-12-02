Задержан самый влиятельный олигарх Словакии

Сам Хашчак журналистам сообщил, что не знает, в чем его обвиняют.

В свою очередь СМИ указывают, что задержание руководителя инвестиционной группы Penta - драматичный поворот в серии задержаний, которую вызвало убийство журналиста Яна Куцяка в феврале 2018 года.

Более 20 лет Хашчак считался самым влиятельным из так называемых словацких олигархов, который, как утверждалось, систематически подкупал политиков.

Новостной портал Aktuality.sk, в котором работал убитый Куцяк, ссылаясь на связанный со следствием источник, сообщило, что имеются доказательства об участии Хашчака в секретной сделке, заключенной, чтобы скрыть вещественные доказательства.

Записи прослушивания, сделанные в 2005 и 2006 годах в рамках полицейской операции Gorilla, могут доказать, что во время тогдашнего премьер-министра Микулаша Дзуринды процессом приватизации фактически руководил Хашчак. Среди прочего, на то время словацкие энергетические компании были проданы немецким компаниям.

После того, как копии записей были обнародованы, представляемые Дзуриндой христианские демократы в 2012 году потерпели поражение на парламентских выборах.

Хашчак тогда не смог предотвратить обнародование дальнейших доказательств, однако их не было достаточно много, чтобы выдвинуть против него обвинения.

Группа Penta характеризует себя как "ведущего игрока на рынках собственности Словакии, Чехии и Польши".