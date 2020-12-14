Названы имена сотрудников ФСБ, следивших за Навальным в день отравления. Некоторые из них были врачами

Алексей Навальный сказал Би-би-си, что не узнает ни одного из этих людей.

Что происходило в Сибири?

Вот, как развивались события, по версии расследователей из Bellincat и их коллег.

13 августа Навальный прибыл в Новосибирск. В тот же день туда прилетели Александров, Осипов и Панаев. Из Новосибирска Навальный и члены его команды перебрались в Томск. Вскоре там же оказались и Александров, Осипов и Панаев. Стоило Навальному забронировать обратный билет в Москву, как через пять минут билет в столицу купили и эти трое людей.

Отель в Томске, где останавливался Навальный Getty Images

За все время пока Навальный и сопровождавшие его оперативники находились в Новосибирске и Томске, журналисты смогли отследить два всплеска активной переписки и созвонов группы слежки со своими коллегами в Москве.

Особенно активно оперативники переписывались с Москвой в ночь на 19 августа — это, по-видимому, совпадает с тем периодом времени, когда Навальный был отравлен в Томске.

В тот день Навальный отправился купаться на небольшую речку в Томской области, после чего около 11 часов вечера и встретился со своей командой в отеле.

Примерно в это же время оперативники, находившиеся в Томске, несколько раз позвонили в Москву, также шел обмен сообщениями. Bellingcat утверждает, что по меньшей мере один из оперативников во время созвонов находился в нескольких минутах езды от отеля, где жил Навальный. Также сообщения в Москву отправлялись и около 6 утра на следующий день, когда Навальный покинул отель и отправился в аэропорт.

"Институт криминалистики ФСБ"

По официальной версии, институт занимается судебно-медицинскими, а также взырвотехническими исследованими. Однако бывшие советские и российские разведчики, перешедшие на сторону Запада, утверждали, что в составе института есть секретная лаборатория ядов. По словам перебежчиков, в советское время эта лаборатория производила яды, используемые для убийств западных дипломатов, украинских националистов и политических оппонентов. Бывший генерал КГБ Олег Калугин в 2018 году рассказал изданию Guardian, что одним из первых проектов этой лаборатории КГБ была подготовка наполненного рицином микрошара, помещенного в зонтик и использованного для убийства болгарского писателя-эмигранта Георгия Маркова, убитого в Лондоне в 1979 году.

Омская больница, в которой лежал Навальный Getty Images

Бывший офицер КГБ, проживающий в настоящее время в США и пожелавший остаться неизвестным, подтвердил Bellingcat, что главная лаборатория КГБ по производству ядов находится на юге Москвы. Анализ телефонных метаданных 12 оперативников, деятельность которых расследовала Bellingcat, также указал на то, что они также проводят существенное количество времени по этому адресу.

Анализируя метаданные звонков и сведения о поездках Bellingcat выявил по меньшей мере 15 оперативников, которые, по-видимому, вместе работают в секретном подразделении Института криминалистики ФСБ. По меньшей мере восемь из них, находились в тесном контакте на различных этапах операции по слежке за Навальным, а также в дни и часы, предшествовавшие его отравлению. Расследователи также пришли к выводу, что попытки отравить Навального могли предприниматься по меньшей мере еще один раз - во время поездки Алексея и Юлии Навальных в Калининград в июле 2020 года.

Би-би-си не располагает независимым подтверждением сведений, опубликованных Bellingcat. Bellingcat признает, что для этого расследования пользовался копиями различных российских баз данных, приобретенными на черном рынке. Подробно о российском рынке "онлайн-пробива" мы рассказывали в нашем расследовании.

Bellingcat отмечает, что все данные, полученные из "серых" баз данных они сверяли с данными из других источников, чтобы убедиться в их подлинности.