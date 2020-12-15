Пограничники Литвы задержали около 70 кг кокаина и амфетамина на 7 млн евро

Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) задержали около 70 килограммов кокаина и амфетамина, общая стоимость которых оценивается на сумму от 5,6 до 7,1 млн евро.
В минувший четверг сотрудники отдела криминальной разведки и специального назначения СОГГЛ на основании имевшейся у них информации проверили в Юрбаркасе автомобиль Volvo V50.
В находившейся в машине сумке пограничники обнаружили 20 пакетов с порошком. Возле автомобиля был задержан 58-летний житель Юрбаркаса. Также был задержан находившийся в стоявшем рядом автомобиле Citroen C4 Picasso 50-летний житель Клайпеды.
В общей сложности пограничники задержали около 70 кг наркотиков и более 11 тыс. евро наличными.