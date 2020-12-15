Пограничники Литвы задержали около 70 кг кокаина и амфетамина на 7 млн евро

В минувший четверг сотрудники отдела криминальной разведки и специального назначения СОГГЛ на основании имевшейся у них информации проверили в Юрбаркасе автомобиль Volvo V50.

В находившейся в машине сумке пограничники обнаружили 20 пакетов с порошком. Возле автомобиля был задержан 58-летний житель Юрбаркаса. Также был задержан находившийся в стоявшем рядом автомобиле Citroen C4 Picasso 50-летний житель Клайпеды.

Сотрудники СОГГЛ провели обыски в квартирах знакомых клайпедчанину женщин и обнаружили в одной квартире 8,6 тыс. евро наличными, в другой - 51 пакет с порошком, поддельные водительские права и 2,5 тыс. евро наличными.