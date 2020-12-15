Вт, 15.12.2020
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Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
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Пограничники Литвы задержали около 70 кг кокаина и амфетамина на 7 млн евро

Наркотики. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) задержали около 70 килограммов кокаина и амфетамина, общая стоимость которых оценивается на сумму от 5,6 до 7,1 млн евро.

В минувший четверг сотрудники отдела криминальной разведки и специального назначения СОГГЛ на основании имевшейся у них информации проверили в Юрбаркасе автомобиль Volvo V50.

В находившейся в машине сумке пограничники обнаружили 20 пакетов с порошком. Возле автомобиля был задержан 58-летний житель Юрбаркаса. Также был задержан находившийся в стоявшем рядом автомобиле Citroen C4 Picasso 50-летний житель Клайпеды.

Сотрудники СОГГЛ провели обыски в квартирах знакомых клайпедчанину женщин и обнаружили в одной квартире 8,6 тыс. евро наличными, в другой - 51 пакет с порошком, поддельные водительские права и 2,5 тыс. евро наличными.

В общей сложности пограничники задержали около 70 кг наркотиков и более 11 тыс. евро наличными.

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