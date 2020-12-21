Певица Ариана Гранде объявила о помолвке

Об этом знаменитость сообщила у себя в Instagram. Девушка опубликовала несколько совместных снимков с возлюбленным, а также фото помолвочного кольца с огромным бриллиантом и жемчугом.

Как пишет Harper's Bazar, 6 лет обратно Ариана рассказывала в одном интервью о неком фамильном кольце с жемчугом, которое было важно для ее дедушки, потому поклонники уверены, что жемчужина в новом кольце именно оттуда. Однако никаких подтверждений этому нет.

Женихом певицы стал Далтон Гомес - агент по недвижимости. С Гранде они встречаются с января 2020-го. Ранее они провели вместе карантин. Источник из окружения звезды заявил:

"Они не могут быть счастливее, они так взволнованы. Это очень счастливое время для них, и его, и ее родители в восторге".

Мама Арианы Джоан написала в Twitter: "Я очень взволнована принять Далтона Гомеса в нашу семью! Ариана, я так сильно люблю тебя и Далтона!".

Певицу уже успели поздравить Ким Кардашьян, Хейли Бибер и менеджер певицы Скутер Браун.