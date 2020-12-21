Певица Ариана Гранде объявила о помолвке

Певица и актриса Ариана Гранде сразу после карантина не только выпустила новый альбом Positions, но и объявила о своей помолвке.
Об этом знаменитость сообщила у себя в Instagram. Девушка опубликовала несколько совместных снимков с возлюбленным, а также фото помолвочного кольца с огромным бриллиантом и жемчугом.
Как пишет Harper's Bazar, 6 лет обратно Ариана рассказывала в одном интервью о неком фамильном кольце с жемчугом, которое было важно для ее дедушки, потому поклонники уверены, что жемчужина в новом кольце именно оттуда. Однако никаких подтверждений этому нет.
Женихом певицы стал Далтон Гомес - агент по недвижимости. С Гранде они встречаются с января 2020-го. Ранее они провели вместе карантин. Источник из окружения звезды заявил:
Мама Арианы Джоан написала в Twitter: "Я очень взволнована принять Далтона Гомеса в нашу семью! Ариана, я так сильно люблю тебя и Далтона!".
Певицу уже успели поздравить Ким Кардашьян, Хейли Бибер и менеджер певицы Скутер Браун.
Это вовсе не первая помолвка Гранде: в 2018-м девушка была обручена с комиком Питом Девидсоном, но вскоре они растались.