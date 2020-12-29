В Краславском крае на озере утонул рыболов, его товарищ пока не найден

Вчера в Краславском районе утонул мужчина, который занимался подледным ловом, а его товарища пока найти не удалось, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.
В 21.00 спасатели были вызваны в Краславский край, где, по информации Государственной полиции, два человека не вернулись с озера.
При осмотре места происшествия примерно в 50 метрах от берега был замечен ящик и найден человек, провалившийся под лед. Медики констатировали его смерть.
В 23.15 VUGD завершила работы на месте происшествия, а сегодня утром продолжает обследование озера в сотрудничестве с Госполицией.