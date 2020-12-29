Вт, 29.12.2020
Все выглядит хорошо, поводов для беспокойства нет, по крайней мере, пока. Даце Завадска, руководитель Центра вакцинации о вакцинации в Латвии
Даце Завадска, руководитель Центра вакцинации о вакцинации в Латвии
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В Краславском крае на озере утонул рыболов, его товарищ пока не найден

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Вчера в Краславском районе утонул мужчина, который занимался подледным ловом, а его товарища пока найти не удалось, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

В 21.00 спасатели были вызваны в Краславский край, где, по информации Государственной полиции, два человека не вернулись с озера.

При осмотре места происшествия примерно в 50 метрах от берега был замечен ящик и найден человек, провалившийся под лед. Медики констатировали его смерть.

В 23.15 VUGD завершила работы на месте происшествия, а сегодня утром продолжает обследование озера в сотрудничестве с Госполицией.

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