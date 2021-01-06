Ким Чен Ын объявил о сокрушительном провале экономического плана

Выступая 5 января на открытии съезда Трудовой партии Кореи, который за всю историю страны проводится лишь в восьмой раз, он признал почти полный провал пятилетнего плана экономического развития страны. По его словам, допущенные ошибки должны быть тщательно проанализированы.