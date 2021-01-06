Ср, 6.01.2021
Олаф был новатором в монтаже и режиссерском приеме. Долгое время он был для меня примером Роберт Рубинс о умершем в Австралии латвийском кинорежиссере Олафе Оконове
Роберт Рубинс о умершем в Австралии латвийском кинорежиссере Олафе Оконове
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Ким Чен Ын объявил о сокрушительном провале экономического плана

ФОТО: EPA

Цели северокорейского пятилетнего плана не были достигнуты практически ни в одном из секторов экономики, пишет Deutsche Welle со ссылкой на заявление лидера КНДР Ким Чен Ын во время съезда правящей партии.

Выступая 5 января на открытии съезда Трудовой партии Кореи, который за всю историю страны проводится лишь в восьмой раз, он признал почти полный провал пятилетнего плана экономического развития страны. По его словам, допущенные ошибки должны быть тщательно проанализированы.

При этом Ким отметил "блестящие успехи" Трудовой партии и народа КНДР, который во время пандемии Covid-19 "решительно преодолевал трудности".

Ожидается, что на партийном съезде  будет принят следующий пятилетний экономический план. Также должна быть утверждена новая политическая линия в отношении США и Южной Кореи.

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