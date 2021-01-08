"Дерзкий и плодовитый хакер". В США посадили россиянина, укравшего данные более 100 млн человек

Тюринские взломы обслуживала инфрастуктура, включавшая серверы в Египте, Чехии, Бразилии и Южной Африке. Сам хакер, по словам прокуроров, восседал у себя в Москве в тысячах километров от потерпевших и выкачивал их секреты.

Его адвокат строил защиту отчасти на том обстоятельстве, что Тюрин по моральным соображениям ограничивался хищением личных данных, но не торговал ими на черном рынке и не опустошал банковские счета их обладателей.

Зов совести?

Прокуроры в ответ приводили отрывки из переписки Шалона с Тюриным, из которой, по их словам, явствовало, что россиянин выступал против обкрадывания людей не по зову совести, а из нежелания попасться: потерпевшие бы быстро заметили недостачу и забили в набат.

Безопаснее было пользоваться похищенными данными, скажем, для того, чтобы вычислить, как и кому легче всучить акции при совершении операций из области "pump and dump", в рамках которых аферисты разными способами взвинчивают цену заурядных акций, а потом дружно скидывают их, оставляя других акционеров у разбитого корыта.

Тюрин серьезно обогатил империю Шалона за счет информации, похищенной им у других подпольных интернет-казино и у одного производителя ПО для азартных игр. Благодаря москвичу, Шалон знакомился с постановкой дела у конкурентов, читал их электронную переписку и был в курсе их планов. В результате его доходы от сетевых игорных домов замечательно выросли.

За период с января 2008 по июнь 2015 года в его казино истратили более 437 млн. долларов, в том числе 386 млн. из США. Его доход за этот период составил более 80 млн.

Арест в Грузии

Прокуроры приводили отрывки из переписки Шалона и Тюрина, в которой те обсуждают опасность разоблачения и говорят об уголовных делах и приговорах своих коллег по цеху.

Тюрин считал, что в России, которая не выдает своих граждан, ему ничего не грозит. Он как-то сказал Шалону, что если к нему заявятся российские полицейские, то пожмут ему руку. Тюрин, однако, рискнул съездить в Грузию и был арестован там 12 декабря 2017 года.

Желая разжалобить судью, адвокат Мидел в мрачных тонах описывал условия в тбилисской тюрьме, где его подзащитный провел 9 месяцев до экстрадиции в США, куда его доставили 7 сентября 2018 года.

По словам защитника, в бруклинском федеральном централе MDC, где москвич содержится ныне, ему тоже приходится несладко, в том числе из-за карантина, который делает режим еще строже.