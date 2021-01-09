Сб, 9.01.2021
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Даниэль Павлютс, новый министр здравоохранения
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В России при сходе лавины погибли трое

ФОТО: МЧС России

Три человека стали жертвами при сходе лавины на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в пригороде Норильска, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс" и Следственный комитет России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, погибли мужчина, 38-летняя женщина и ее ребенок полутора лет.

Под снегом спасатели также обнаружили 14-летнего подростка - его с тяжелыми травмами отправили в больницу. Издание ТАСС добавляет, что один человек смог выбраться из-под снега самостоятельно.

По факту гибели туристов Следственный комитет завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поисковые работы на месте схода лавины завершились около 08:30 по латвийскому времени.

Сообщение о сходе лавины МЧС России получило вечером 8 января.

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