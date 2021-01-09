В России при сходе лавины погибли трое

По данным ведомства, погибли мужчина, 38-летняя женщина и ее ребенок полутора лет.

Под снегом спасатели также обнаружили 14-летнего подростка - его с тяжелыми травмами отправили в больницу. Издание ТАСС добавляет, что один человек смог выбраться из-под снега самостоятельно.

По факту гибели туристов Следственный комитет завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поисковые работы на месте схода лавины завершились около 08:30 по латвийскому времени.