Сб, 9.01.2021
Мы призываем немедленно создать кризисный комитет и назначить ответственного должностного лица для дальнейшей координации ликвидации последствий взрыва. Айгар Стафецкис, член правления гражданской ассоциации "Мелнсила 2" о взрыве в доме в Агенскалнсе
Айгар Стафецкис, член правления гражданской ассоциации "Мелнсила 2" о взрыве в доме в Агенскалнсе
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Швеция приняла Закон о пандемии, он вступает в силу уже в воскресенье. Что это значит?

Пресс-конференция правительства Швеции

ФОТО: AFP/SCANPIX

Шведский парламент одобрил Закон о пандемии, предложенный Министерством социальных дел, который также дает правительству Швеции право ограничивать работу магазинов и скопления людей.

Закон вступит в силу в воскресенье, 10 января, и будет действовать до сентября этого года. Он предусматривает, что, к примеру, в магазинах не должно быть более одного посетителя на 10 квадратных метров.

Закон о пандемии также дает правительству и властям право полностью закрывать, магазины, торговые центры, фитнес-студии или другие помещения, а также запрещать людям собираться большими группами. Однако закон не допускает объявления в стране комендантского часа или полного запрета на передвижение населения.

Министр социальных дел Швеции Лена Халленгрен подчеркивает, что цель закона - не объявить карантин в стране, а ограничить определенные виды деятельности, чтобы ничего не закрывать, а также предотвратить большие скопления людей, что может привести к более быстрому распространению инфекции.

Ограничения доступа и обязанность носить маски в общественном транспорте - это некоторые из мер, которые шведские органы здравоохранения обязались реализовать на следующей неделе.

Магазины в Швеции будут по-прежнему открыты, и в настоящее время никому не грозят штрафы за отсутствие масок. Эта ситуация может измениться в будущем.

Число новых инфекций в Швеции снова велико относительно европейского уровня. Например, за последние 14 дней, высчитывая по количеству населения, оно было примерно в два с половиной раза выше, чем в Германии.

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