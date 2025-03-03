Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс, принимая Зеленского в Белом доме в пятницу, упрекнули его в том, что он не проявил должной благодарности и не согласился на предложенные ими условия прекращения огня, в то время как Зеленский потребовал гарантий безопасности для Украины.

Встреча Зеленского, Трампа и Вэнса переросла в открытый конфликт, и президент Украины досрочно покинул Белый дом. Несколько влиятельных политиков-республиканцев впоследствии выразили мнение, что Зеленский должен уйти с поста президента.

Зеленский заявил в воскресенье, что его нелегко будет заменить, но повторил свое предложение уйти в отставку в обмен на членство Украины в НАТО.

"Недостаточно только провести выборы. Недопустимо также не позволить мне баллотироваться. Это будет немного сложнее. Похоже, со мной придется договариваться", - добавил он.

"И я сказал, что меняю себя на НАТО. Тогда я бы выполнил свою задачу", - высказался Зеленский.

Повторяя риторику России, Трамп ранее назвал Зеленского "диктатором без выборов". Зеленский был избран президентом в 2019 году на пятилетний срок, но остался на своем посту, поскольку конституция Украины не позволяет проводить выборы во время военного положения.

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