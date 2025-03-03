Президент Украины Владимир Зеленский указал британским СМИ, что перемирие без гарантий безопасности не принесет Украине продолжительного мира, сообщает AFP.
Зеленский в воскресенье на пресс-конференции в Лондоне после встречи с европейскими лидерами отклонил идею, что перемирие приведет к окончанию войны, отметив, что этого недостаточно.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил после кризисных переговоров в Лондоне, что Франция и Великобритания настаивают на прекращении огня на Украине, которое будет касаться "воздушной, морской и энергетической инфраструктуры", но не будет, по крайней мере на начальном этапе, распространяться на наземные бои.
Незадолго до поездки в Великобританию Зеленский журналистам выразил мнение, что "это будет неудачей для всех, если Украина будет вынуждена заключить перемирие без серьезных гарантий безопасности".
По его прогнозам Россия нарушит такое соглашение, а Украина примет ответные меры, после чего начнутся многолетние споры о том, кто первым открыл огонь. "Кому это выгодно? Россиянам, но точно не нам", - подчеркнул украинский президент.
Зеленский, который назвал воскресные переговоры очень сильным началом, ожидает, что переговоры в ближайшие недели "обеспечат более конкретную дорожную карту и лучшее понимание того, какими могут быть гарантии безопасности Украины".
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс, принимая Зеленского в Белом доме в пятницу, упрекнули его в том, что он не проявил должной благодарности и не согласился на предложенные ими условия прекращения огня, в то время как Зеленский потребовал гарантий безопасности для Украины.
Встреча Зеленского, Трампа и Вэнса переросла в открытый конфликт, и президент Украины досрочно покинул Белый дом. Несколько влиятельных политиков-республиканцев впоследствии выразили мнение, что Зеленский должен уйти с поста президента.
Зеленский заявил в воскресенье, что его нелегко будет заменить, но повторил свое предложение уйти в отставку в обмен на членство Украины в НАТО.
"Недостаточно только провести выборы. Недопустимо также не позволить мне баллотироваться. Это будет немного сложнее. Похоже, со мной придется договариваться", - добавил он.
"И я сказал, что меняю себя на НАТО. Тогда я бы выполнил свою задачу", - высказался Зеленский.
Повторяя риторику России, Трамп ранее назвал Зеленского "диктатором без выборов". Зеленский был избран президентом в 2019 году на пятилетний срок, но остался на своем посту, поскольку конституция Украины не позволяет проводить выборы во время военного положения.
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