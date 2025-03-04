Но у Зеленского, полагает Габбард, «другая цель на уме». «Он сказал, что хочет закончить войну, но он, судя по всему, примет только такой конец войны, который в его глазах будет победой Украины, даже если ценой этого будет вероятность Третьей Мировой или даже атомной войны», — сказала она.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Зеленский должен подать в отставку, и отметил, что позиция украинского президента ставит под вопрос дальнейшую американскую поддержку Киева Фото: Getty Images

Реакция Кремля почти слово в слово повторяет заявления назначенных Трампом американских чиновников.

«Киевский режим и Зеленский не хотят мира. Они хотят продолжения войны. Поэтому в этой ситуации, конечно же, только усилий Вашингтона и готовности Москвы будет явно недостаточно», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Миллионам американцев стыдно»

Многие политики-республиканцы поддержали Трампа и даже призвали Зеленского уйти в отставку. «Что-то должно поменяться — либо он должен прийти в себя и вернуться за стол переговоров с благодарностью, либо кто-то другой должен возглавить страну», — сказал в эфире NBC News спикер Сената Майк Джонсон.

Но не все республиканцы поддерживают Трампа и его администрацию в этом споре.