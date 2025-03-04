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Жесткая экономия вернулась - и она еще опаснее, чем когда-либо

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Дональд Трамп одержал победу на Камалой Харрис на выборах 5 ноября.
Дональд Трамп одержал победу на Камалой Харрис на выборах 5 ноября. Фото: Shutterstock

Что объединяет Рейчел Ривз, Хавьера Милея и Илона Маска? Все они проповедуют политику жесткой бюджетной экономии как необходимое лекарство для экономики своих стран.

Ривз, министр финансов Британии, ужесточила правила госрасходов и инвестиций, хотя именно бюджетные ограничения стали причиной ключевых проблем, возникших в стране за последние 15 лет. Милей представляет эту политику как цену, которую Аргентина обязана заплатить после 20 лет избыточных расходов. Он утверждает, что победа над инфляцией - это единственный путь к процветанию, даже если из-за этого глубокая нищета станет еще глубже.

А Маск считает, что Америке нужно экономить якобы ради предотвращения банкротства. Но этот аргумент - лишь уловка:

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