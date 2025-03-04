Ривз, министр финансов Британии, ужесточила правила госрасходов и инвестиций, хотя именно бюджетные ограничения стали причиной ключевых проблем, возникших в стране за последние 15 лет. Милей представляет эту политику как цену, которую Аргентина обязана заплатить после 20 лет избыточных расходов. Он утверждает, что победа над инфляцией - это единственный путь к процветанию, даже если из-за этого глубокая нищета станет еще глубже.