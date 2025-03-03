В понедельник, 3 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет терпеть позицию президента Украины Владимира Зеленского по вопросу прекращения огня в войне с Россией, сообщает AFP.
"Это худшее заявление, которое он мог сделать": Трамп снова раскритиковал Зеленского
"Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет этого долго терпеть! Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США - вероятно, не лучшее заявление, чтобы сделать его в плане демонстрации силы против России. Что они думают?" - написал Трамп в соцсети TruthSocial, комментируя заявление Зеленского о том, что мирное соглашение с Россией еще "очень, очень далеко".
Реакция Зеленского
Вскоре после публикации заявления Трампа на него в соцсети Х отреагировал Владимир Зеленский, сообщает Русская служба ВВС.
"Очень важно, чтобы мы попытались сделать нашу дипломатию действительно содержательной, чтобы как можно скорее положить конец этой войне. Нам нужен настоящий мир, и украинцы хотят его больше всего, потому что война разрушает наши города и поселки. Мы теряем наших людей. Нам нужно остановить войну и гарантировать безопасность",
- написал Зеленский, добавив, что надеется на поддержку США.
Как уже сообщалось, Трамп пытался инициировать односторонние переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы положить конец войне Москвы с Украиной, даже не пригласив Киев и его европейских союзников.
Несмотря на прославляемые им же навыки ведения переговоров, Трамп, вопреки самым элементарным правилам дипломатии, фактически пообещал Москве выполнить все ее абсурдные требования еще до начала каких-либо переговоров.
Зеленский, встречаясь с президентом США в Белом доме в пятницу, отреагировал на открытую провокацию и дал понять, что Киев не собирается принимать возможное одностороннее соглашение Вашингтона с Москвой без получения каких-либо гарантий безопасности, что Трамп явно воспринял как личное оскорбление.
Трамп готовится обсудить дальнейшие действия по украинскому вопросу со своими ближайшими советниками в понедельник, сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц.
Белый дом пока не подтвердил, что Трамп готовится прекратить всю военную поддержку Киева.
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