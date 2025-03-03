"Это худшее заявление, которое он мог сделать": Трамп снова раскритиковал Зеленского

"Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет этого долго терпеть! Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США - вероятно, не лучшее заявление, чтобы сделать его в плане демонстрации силы против России. Что они думают?" - написал Трамп в соцсети TruthSocial, комментируя заявление Зеленского о том, что мирное соглашение с Россией еще "очень, очень далеко".