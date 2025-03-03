Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) в светлом винограде без косточек из Перу констатировала остатки фамоксадона - пестицида, запрещенного в Европейском союзе, сообщает агентство LETA.
PVD обнаружила в винограде из Перу остатки запрещенного в ЕС пестицида
При лабораторном контроле PVD обнаружила в винограде 0,5 микрограмма на килограмм фамоксадона, с потенциальной погрешностью в 0,25 микрограмма на килограмм, в то время как допустимый предел для этого пестицида составляет 0,01 микрограмма на килограмм.
Представители службы отмечают, что в торговле более недоступен светлый виноград без косточек из Перу в упаковках по 500 грамм со штрих-кодом 4045113001618.
PVD разместила уведомление о результатах проверки в Системе быстрого оповещения Евросоюза.
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