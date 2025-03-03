PVD обнаружила в винограде из Перу остатки запрещенного в ЕС пестицида

При лабораторном контроле PVD обнаружила в винограде 0,5 микрограмма на килограмм фамоксадона, с потенциальной погрешностью в 0,25 микрограмма на килограмм, в то время как допустимый предел для этого пестицида составляет 0,01 микрограмма на килограмм.