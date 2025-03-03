Главное за 3 марта Триумф "Потока", смерть четырех человек от алкоголя и как советские заводы изменили демографию Латвии

В ночь с субботы на воскресенье в Елгавском крае на автодороге А8 произошла трагическая авария, в результате которой погиб человек, сообщает Государственная полиция.

За рубежом:

Через день после публичной перепалки между президентом Зеленским, президентом США Трампом и вице-президентом Вэнсом в Белом доме украинского лидера тепло принимали в Лондоне, где он участвовал в саммите европейских лидеров, а затем отправился на прием к королю Великобритании Карлу III.

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Бывшие ученики уволенного из Таллиннской реальной школы Мадиса Сомелара говорят, что то, что стало известно о нем за последнюю неделю, вовсе не стало неожиданностью. На данный момент известно, что Сомелар отправил фотографию своих гениталий несовершеннолетнему ученику, сообщает Rus.Postimees.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он по-прежнему "готов подписать" соглашение с США по полезным ископаемым. Министр финансов США сказал, что сделка сейчас - не на столе переговоров.

Президент США Дональд Трамп встретится в понедельник, 3 марта, со своими главными советниками по национальной безопасности, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, чтобы рассмотреть варианты дальнейшей политики в отношении Украины и, возможно, предпринять конкретные шаги, сообщает газета The New York Times со ссылкой на чиновника администрации Трампа.

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Интересное чтиво:

Продюсер и киноблогер Сергей Тимонин в эфире "Кто вам платит?" рассказал, как Рига стала популярной съемочной площадкой для международных проектов, почему латвийское кино практически никогда не зарабатывает и чему местных талантов должен научить успех "Потока".

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, кто путешествовал, а кому пришлось работать!

До четверга, 6 марта, в Латвии ожидается порывистый ветер с кратковременными дождями, а в конце недели ветер ослабеет и возможны рекорды тепла, прогнозируют синоптики.

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Первая ракетка Латвии Алена Остапенко, выпавшая на время из топ-30, в новейшем рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 26-е место в одиночном разряде, пишет LETA.

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