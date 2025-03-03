Главная новость сегодняшнего дня - латвийский мультфильм "Поток" завоевал первую в истории нашей страны награду "Оскар"! Кроме того, стало известно, что в Аугшдаугавском крае четыре человека скончались после употребления нелегально приобретенного алкоголя, а TVNET+ разбирался, как индустриализация изменила демографию Латвии. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET за понедельник, 3 марта.
Главное за 3 марта ⟩ Триумф "Потока", смерть четырех человек от алкоголя и как советские заводы изменили демографию Латвии
Триумф "Потока" на церемонии "Оскар:
Латвийский мультфильм "Поток" завоевал первую в истории нашей страны награду "Оскар", победив в категории "Лучший анимационный фильм". Главный триумфатор церемонии - "Анора".
Историческое событие - Латвия завоевала свой первый в истории "Оскар" благодаря мультфильму Гинта Зилбалодиса "Поток". И это, разумеется, самое важное для нас событие прошедшей ночи. Но как прошла церемония в целом? И насколько заслуженны остальные награды?
В ноябре 2024 года в широкий латвийский прокат вышел нашумевший фильм "Анора" с Майки Мэдисон и целым ворохом русских имен, среди которых Юра Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков. Как сумасшедшая комедия, снятая как арт-кино, получила главный приз в Каннах и премию "Оскар", вызвала овацию на премьере в Риге и при чем тут Достоевский - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".
В историю латвийского кино вписана новая, блестящая страница - впервые название нашей страны прозвучало со сцены церемонии вручения премии "Оскар" в качестве победителя номинации! За это историческое достижение мы должны благодарить анимационный фильм Гинта Зилбалодиса "Поток". Однако этот вечер был особенным еще и потому, что впервые представители Латвии блистали на красной дорожке вместе с крупнейшими мировыми звездами. А как у нас обстоят дела с этикетом в плане одежды на этом грандиозном мероприятии? Соответствовали ли мы голливудским стандартам? Давайте посмотрим на детали стиля!
Утром в понедельник, 3 марта, президент Латвии Эдгар Ринкевич публично поздравил режиссера Гинта Зилбалодиса и других создателей анимационного фильма "Поток" с получением первой в истории Латвии премии "Оскар".
Новости Латвии:
В середине февраля в Салиенской волости Аушгдаугавского края из-за нелегально проданного алкоголя умерли четыре человека, сообщает Латвийское телевидение (LTV).
Рига была одним из крупнейших промышленных центров СССР. Здесь производили электропоезда, бытовую электронику, военное оборудование и даже компьютеры. Опустевшие заводы оставили после себя русскоязычные микрорайоны и болезненное чувство ностальгии. Как индустриализация изменила демографию Латвии? Была ли политика переселения рабочих целенаправленной русификацией? И действительно ли советские заводы были залогом стабильности? Разбираемся в материале TVNET+.
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