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Главное за 3 марта Триумф "Потока", смерть четырех человек от алкоголя и как советские заводы изменили демографию Латвии

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Создатели "Потока" получают "Оскар"
Создатели "Потока" получают "Оскар" Фото: AP / Scanpix

Главная новость сегодняшнего дня - латвийский мультфильм "Поток" завоевал первую в истории нашей страны награду "Оскар"! Кроме того, стало известно, что в Аугшдаугавском крае четыре человека скончались после употребления нелегально приобретенного алкоголя, а TVNET+ разбирался, как индустриализация изменила демографию Латвии. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET за понедельник, 3 марта.

Триумф "Потока" на церемонии "Оскар:

Латвийский мультфильм "Поток" завоевал первую в истории нашей страны награду "Оскар", победив в категории "Лучший анимационный фильм". Главный триумфатор церемонии - "Анора".

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Историческое событие - Латвия завоевала свой первый в истории "Оскар" благодаря мультфильму Гинта Зилбалодиса "Поток". И это, разумеется, самое важное для нас событие прошедшей ночи. Но как прошла церемония в целом? И насколько заслуженны остальные награды?

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В ноябре 2024 года в широкий латвийский прокат вышел нашумевший фильм "Анора" с Майки Мэдисон и целым ворохом русских имен, среди которых Юра Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков. Как сумасшедшая комедия, снятая как арт-кино, получила главный приз в Каннах и премию "Оскар", вызвала овацию на премьере в Риге и при чем тут Достоевский - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".

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В историю латвийского кино вписана новая, блестящая страница - впервые название нашей страны прозвучало со сцены церемонии вручения премии "Оскар" в качестве победителя номинации! За это историческое достижение мы должны благодарить анимационный фильм Гинта Зилбалодиса "Поток". Однако этот вечер был особенным еще и потому, что впервые представители Латвии блистали на красной дорожке вместе с крупнейшими мировыми звездами. А как у нас обстоят дела с этикетом в плане одежды на этом грандиозном мероприятии? Соответствовали ли мы голливудским стандартам? Давайте посмотрим на детали стиля!

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Утром в понедельник, 3 марта, президент Латвии Эдгар Ринкевич публично поздравил режиссера Гинта Зилбалодиса и других создателей анимационного фильма "Поток" с получением первой в истории Латвии премии "Оскар".

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Новости Латвии:

В середине февраля в Салиенской волости Аушгдаугавского края из-за нелегально проданного алкоголя умерли четыре человека, сообщает Латвийское телевидение (LTV).

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Рига была одним из крупнейших промышленных центров СССР. Здесь производили электропоезда, бытовую электронику, военное оборудование и даже компьютеры. Опустевшие заводы оставили после себя русскоязычные микрорайоны и болезненное чувство ностальгии. Как индустриализация изменила демографию Латвии? Была ли политика переселения рабочих целенаправленной русификацией? И действительно ли советские заводы были залогом стабильности? Разбираемся в материале TVNET+.

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Перезапуск правительства Эвики Силини буксует: на этой неделе не удалось заменить трех уволенных министров. Работодатели ожидают от перезапуска правительства сокращения расходов на 850 миллионов евро. Геополитическая ситуация обостряется, и очевидно, что необходимо увеличивать расходы на оборону. Если не повышать налоги и не занимать средства, то придется сокращать государственные расходы, считает государственный контролер. По его мнению, делать это нужно уже сейчас, сообщает передача Nekā personīga.

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В первые два дня после начала приема деклараций о доходах за 2024 год Служба государственных доходов (VID) получила почти 40% от общего числа деклараций о доходах за прошлый год, сообщила в понедельник генеральный директор VID Байба Шмите-Роке в программе 900 sekundes на канале TV3.

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В ночь с субботы на воскресенье в Елгавском крае на автодороге А8 произошла трагическая авария, в результате которой погиб человек, сообщает Государственная полиция.

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За рубежом:

Через день после публичной перепалки между президентом Зеленским, президентом США Трампом и вице-президентом Вэнсом в Белом доме украинского лидера тепло принимали в Лондоне, где он участвовал в саммите европейских лидеров, а затем отправился на прием к королю Великобритании Карлу III.

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Бывшие ученики уволенного из Таллиннской реальной школы Мадиса Сомелара говорят, что то, что стало известно о нем за последнюю неделю, вовсе не стало неожиданностью. На данный момент известно, что Сомелар отправил фотографию своих гениталий несовершеннолетнему ученику, сообщает Rus.Postimees.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он по-прежнему "готов подписать" соглашение с США по полезным ископаемым. Министр финансов США сказал, что сделка сейчас - не на столе переговоров.

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