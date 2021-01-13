Фото ⟩ "Я доверяю науке, а не доморощенным экспертам". Latvijas Finieris выступила против фейков

"Ситуация с распространением Covid-19 в Латвии стала настолько серьезной, что мы, впервые в истории нашего предприятия, решили обратиться к общественности при помощи социальной кампании. Вирус продолжает распространяться, угрожая коллегам, нашим семьям, друзьям, соседям, всем нам. Мы - часть латвийского общества и корпоративные ценности нашей компании - это достоинство и безопасность, поэтому мы считаем своим долгом поддержать врачей, которые сейчас сражаются на передовой", - заявил председатель совета компании Улдис Бикис.

ФОТО: Пресс-фото

С 11 января в Риге, в микрорайонах Пардаугавы, где расположены основные производственные мощности предприятия, будут размещены постеры наружной рекламы. На них работники Latvijas Finieris призывают людей и общество в целом действовать ответственно. Параллельно социальная кампания пройдет и в интернете.

"Наука - это глобальная система, которая постоянно развивается. И только благодаря тесному международному сотрудничеству и передаче знаний, становятся доступными как технологии, которые мы используем при производстве наших продуктов, так и лекарства, которые мы можем купить в аптеках для борьбы с болезнями, - говорит Улдис Бикис, - Понятно, что одна из областей науки – медицина – одолеет Covid-19. Однако она не может сделать это в одиночку. Для того, чтобы научные достижения эффективно применялись на практике, необходимо человеческое понимание, участие и ответственные действия. Но, к сожалению, в век социальных сетей легко поддаться искушению и поверить ложным новостям и теориям заговора, и в итоге принимать решения и действовать, опираясь на дезинформацию. Медиаграмотность и умение распознать фейковые новости сейчас актуальны, как никогда. Без преувеличения, от этого напрямую может зависеть жизнь как нас самих, так и окружающих нас людей".

"В своей деятельности – на производстве, в планировании финансов и ресурсов, землеустроительные работах, мы принимаем решения, опираясь на последние научные достижения. Во время пандемии мы постарались обеспечить максимально безопасную рабочую среду для наших сотрудников, строго следуя научным рекомендациям экспертов-эпидемиологов. Ведь дистанционно организовать производство невозможно", - говорит председатель совета Latvijas Finieris.

ФОТО: Пресс-фото

"Конечно и среди более чем 2000 сотрудников нашего предприятия, работающих в Латвии, находились коллеги, у которых диагностировали Covid-19. Однако благодаря тому, что мы ответственно подходим к вопросам эпидемиологической безопасности, была лишь пара случаев, когда кто-то из сотрудников заражал коллег. Во всех остальных ситуациях заражение происходило вне рабочего места. И я очень благодарен всем нашим сотрудникам, которые ежедневно соблюдают все меры предосторожности и, действуя ответственно, не позволяют вирусу распространяться дальше. В свою очередь, весь наш коллектив, хотел бы от всей души поблагодарить медиков, которые выполняют самую тяжелую работу в борьбе с пандемией!" - заявил Улдис Бикис.

ФОТО: Пресс-фото