В Валмиере семейный врач, будучи больным Covid-19, принимал пациентов

Все пациенты, которые были на приеме или контактировали с врачом в период с 27 декабря прошлого года до 11 января, являются контактными лицами и должны уйти на домашний карантин.

Национальная служба здравоохранения в пятницу предоставит дополнительную информацию о том, где пациенты Яковина могут получить услуги семейного врача. Также в настоящее время решается вопрос о проведении в Валмиере дополнительного тестирования на Covid-19.

В практике семейных врачей вместе с Яковиным работала врач Инесе Габране. Сейчас практика закрыта.

У Яковина зарегистрировано 6295 пациентов, в том числе 650 детей, у Габране - 1995 пациентов, в том числе 215 детей.

Рекомендации и инструкция по дальнейшим действиям для контактных персон описаны здесь: https://www.spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam