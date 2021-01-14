Чт, 14.01.2021
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В Валмиере семейный врач, будучи больным Covid-19, принимал пациентов

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Семейный врач Юрис Яковин, который принимает пациентов в Валмиере и Ренцены, проводил прием, имея симптомы Covid-19, свидетельствуют данные, полученные Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) во время эпидемиологического расследования.

Все пациенты, которые были на приеме или контактировали с врачом в период с 27 декабря прошлого года до 11 января, являются контактными лицами и должны уйти на домашний карантин.

Национальная служба здравоохранения в пятницу предоставит дополнительную информацию о том, где пациенты Яковина могут получить услуги семейного врача. Также в настоящее время решается вопрос о проведении в Валмиере дополнительного тестирования на Covid-19.

В практике семейных врачей вместе с Яковиным работала врач Инесе Габране. Сейчас практика закрыта.

У Яковина зарегистрировано 6295 пациентов, в том числе 650 детей, у Габране - 1995 пациентов, в том числе 215 детей.

Рекомендации и инструкция по дальнейшим действиям для контактных персон описаны здесь: https://www.spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam

Контактных лиц просят в рабочие дни с 8:30 до 17:00 связаться с эпидемиологами по номеру 64281131.

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