Омбудсмен обвинил Мингблаг и самоуправления в халатности в связи с Covid-19 в пансионатах

Как сообщила руководитель отдела коммуникации и международного сотрудничества Бюро госуполномоченного по правам человека Лиена Эйсака, с начала чрезвычайного положения из-за Covid-19 омбудсмен следит за ситуацией в центрах социального ухода.

Янсонс считает, что из-за неэффективного сотрудничества Минблага и самоуправлений нарушаются права проживающих в пансионатах людей на жизнь и здоровье. 2

"Не секрет, что с началом второй волны Covid-19 в центрах социального ухода умерли несколько десятков человек. Это свидетельствует о том, что в стране нет эффективно разработанной политики социальной защиты, а также не организуется и не координируется ее реализация", - заявили в бюро омбудсмена.

Янсонс указал, что задача Минблага - контролировать качество социальных услуг, но и самоуправления несут ответственность за соблюдение прав человека в своих пансионатах. Самоуправления обязаны незамедлительно реагировать и искать соответствующие решения в случаях, когда своими силами не могут справиться с ситуацией. В свою очередь обязанность государства в таких случаях - без промедления подключаться к решению проблем.

"Считаю, что Минблаг не предпринял все необходимые меры, чтобы не допустить массового заболевания постояльцев и работников и случаев смерти от Covid-19 в учреждениях длительного социального ухода и социальной реабилитации. Также приходится констатировать, что учреждения длительного социального ухода и социальной реабилитации своевременно не обращаются за поддержкой и даже отрицают свою неспособность обеспечить клиентам надлежащий уход, что приводит к неконтролируемому распространению инфекции, а также смерти многих постояльцев", - заявил омбудсмен.

14 января он направил письмо премьер-министру Кришьянису Кариньшу, в котором призывает поднять вопрос о необходимых улучшениях в работе Минблага по контролю качества социальных услуг в пансионатах.