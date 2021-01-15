Варламову и Верзилову запрещено покидать отель в Южном Судане. Их спутников вновь задержали

Напомним, впервые Варламова, Верзилова и их знакомых задержали в Южном Судане 13 января. У блогера нашли пульт от дрона, но сам дрон найден не был. В тот же день их отпустили и принесли извинения.

Они были помещены в отель в столичной Джубе. Теперь им запрещено его покидать. В Министерстве печати указали, что якобы из-за распространения новостей о задержании россиян во всех местных СМИ их выезд запрещен. Иначе их могут вновь арестовать.

"Не пытайтесь покинуть Южный Судан. Сегодня утром меня и Петра Верзилова вызвали в Министерство печати этой удивительной страны, где торжественно сообщили, что мы своими действиями испортили многовековую российско-южносуданскую дружбу, посему нас депортируют! Но перед депортацией нам надо дождаться ковид-тестов (а то мало ли что, вдруг еще на 2 недельки придется погостить, ну и обижать ВОЗ нельзя, а то грантов не дадут). Нас заперли в отеле в центре Джубы (столица ЮС), остальной группе разрешили продолжить путешествие", - написал Илья Варламов в Instagram.

Вечером 14 января спутников Варламова и Верзилова - жену Варламова Любовь, директора Европейской гимназии Ивана Боганцева, их знакомого Вадима Гинзбурга - отвезли на экскурсию, а после задержали. Они были оставлены на военной базе.

Сейчас о задержанных или их местонахождении ничего неизвестно.

"Пока мы были в заключении, наши друзья поехали в племя Мундари, где были запланированы съемки, но на обратном пути их остановили на блок-посту и опять арестовали. Последнее сообщение было: "Нас арестовывают, везут на какую-то военную базу и забирают телефоны". После этого никто не выходил на связь. По геолокации видно, что моя жена, Любовь Варламова, директор Европейской гимназии Иван Боганцев и Вадим Гинзбург действительно на военной базе в центре Джубы. Самое интересное, что с ними должен быть арестован представитель Министерства печати Южного Судана, который их сопровождал (на самом деле следил, чтобы там не было меня и Пети).

Последнее сообщение от нашего посольства:

"Пока нет никакой информации, все еще ожидаем реакции южносуданских властей. К сожалению, скорее всего, уже до завтрашнего утра. Если будут новые данные, я Вам сразу же сообщу".

Премия "удивительный чудак" достается послу Южного Судана в Москве:

"Ни Варламов, ни его спутники перед поездкой не обращались за визой в посольство страны, заявил посол Южного Судана в РФ Чол Тонг Маяй Джанг 14 января, сообщает РИА Новости".