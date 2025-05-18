Великолепно! Стало известно, какое место заняли Tautumeitas в полуфинале Евровидения

Напомним, в этом году Латвия второй раз подряд прошла в финал "Евровидения".

Группа Tautumeitas представила Латвию во втором полуфинале 15 мая с песней Bur man laimi. Перед конкурсом букмекеры не включали латвийскую группу в число десяти фаворитов, прогнозируя ее выбывание на этом этапе.

Однако результаты зрительского голосования показали иное: Tautumeitas уверенно заняли второе место, набрав 130 баллов. Первое место во втором полуфинале заняла Израиль, получившая 203 балла. Литва расположилась на шестой позиции.

Отметим, что полуфиналы в этом году оценивали исключительно зрители, без участия жюри.

В финале, прошедшем вечером в субботу в швейцарском Базеле, Латвия заняла 13-е место. Первое место завоевал представитель Австрии JJ с песней Wasted Love. Примечательно, что букмекеры ранее называли фаворитом Швецию, однако она в итоге заняла лишь четвертую позицию.

Вместе с Латвией из второго полуфинала в финал конкурса прошли Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Мальта и Греция. За пределами финала остались Австралия, Черногория, Ирландия, Грузия, Чехия и Сербия.

Из первого полуфинала в финал вышли Эстония, Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Португалия и Украина. Словения, Бельгия, Азербайджан, Хорватия и Кипр выбыли из борьбы.

Автоматически, без участия в полуфиналах, в финале Евровидения традиционно выступают страны, вносящие наибольший финансовый вклад в организацию конкурса: Франция, Италия, Великобритания, Испания и Германия, а также Швейцария, ставшая страной-хозяйкой благодаря победе в прошлом году.