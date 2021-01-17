Правду ли сказала Илзе Винькеле об уникальном свойстве вакцины AstraZeneca?

Уже после своей отставки, объясняясь касательно прозвучавших подозрений в возможном лобби вакцины от AstraZeneca, Винькеле написала: "AstraZeneca являлась лидером и по прогнозам регистрации, и по простоте использования для массовой вакцинации, также она была единственной вакциной, которая в исследованиях показала способность прерывать цепочку передачи вируса… Учитывая упомянутые соображения, мы использовали возможность подписаться на максимальный объем этой вакцины".

Однако, как показала проверка фактов Rus.LSM.lv, нет доказательств способности вакцины AstraZeneca прерывать цепочку заражений новой коронавирусной инфекцией. На момент формирования портфеля вакцин для Латвии даже и предположений таких не было.

Лишь в конце ноября со-разработчик препарата AstraZeneca Оксфордский университет в пресс-релизе сообщил, что по "предварительным данным, вакцина могла бы сократить распространение вируса благодаря наблюдаемому сокращению бессимптомных заражений", а 8 декабря в научном отчете об испытаниях вакцины было высказано очень осторожное предположение аналогичного содержания: "предотвращение [у вакцинированных] асимптоматической инфекции могло бы уменьшить передачу вируса (...) Однако (...) для подтверждения этих предварительных результатов необходимы дополнительные данные".

Более того, даже в докладе, который экс-министр представила незадолго до отставки, обо всех заказываемых вакцинах говорится: "особенности, действие и эффективность вакцин до конца неизвестны, в том числе нет данных о том, предотвращает ли [вакцинация конкретным препаратом] инфицирование (передачу вируса) человеком, получившим прививку".

На вопрос, откуда у экс-министра были такие предположения об исключительной способности AstraZeneca, она сослалась на экспертов, среди которых упомянула главного инфектолога Минздрава Угу Думписа.

Он, в свою очередь, заявил Rus.LSM.lv, что не помнит, чтобы он говорил с министром о вакцинах и цепочках заражений. "У меня никогда не было убедительных данных, что [AstraZeneca] - единственная вакцина, которая в исследованиях показала способность прервать цепочку заражений. Это станет известно, только когда опубликуют результаты 3-ей фазы клинических испытаний, и вакцина будет зарегистрирована", - указал специалист.

Однако Думпис признал, что AstraZeneca, по сути, "единственная вакцина, в клинических испытаниях которой этот вопрос в принципе изучался. (...) Разработчики остальных вакцин этот вопрос даже не исследовали".