В январе случаи Covid-19 выявили в 80 учреждениях социального ухода

По ее словам, с 4 по 17 января случаи заболевания Covid-19 были зафиксированы в 80 учреждениях социального ухода, по большей части это были учреждения долгосрочного ухода. В первую неделю января заболели 83 человека, во вторую - уже 630, а в общей сложности на 17 января известно о 1433 случаях заболевания.

Лискова добавила, что

случаи Covid-19, связанные с учреждениями социального ухода, ежедневно составляют 10-11% от общего числа инфицированных.

В свою очередь директор департамента социальных услуг Министерства благосостояния Алдис Дудиньш, ссылаясь на данные SPKC, сообщил что по сравнению с концом прошлого года ситуация в центрах социального ухода улучшилась. "Это хоть немного, но радует", - отметил он.