Сергей Колесников, бизнесмен, разоблачавший коррупцию президента России Владимира Путина, вызвал интерес у наших северных соседей в связи с деятельностью тамошнего молодежного фонда Nuorisosäätiö. В частности, Колесинков пожертвовал миллионы евро на деятельность молодежного фонда в Эстонии. В 2018 году Колесников ссудил фонду, а точнее его эстонскому дочернему предприятию, 5 миллионов евро под колоссальные проценты. Эти деньги использовались для сделок с недвижимостью. И в этих сделках финская полиция подозревает финансовые преступления.

Всего подозреваемых было почти 20, среди них бывшие руководители молодежного фонда Аки Харо и Пертту Ноусиайнен. По сообщению финской телепрограммы MOT, Колесников в преступлениях не подозревается.

По словам Колесникова, он не имел контактов с финскими учредителями фонда, а кредит был предоставлен принадлежащей фонду эстонской компании. Колесников заверил, что не знаком с ежедневным руководством компанией и является только владельцем.

Несколько лет назад руководство финского молодежного фонда Nuorisosäätiö сообщило эстонской программе Pealtnägija, что, согласно их отчетам, из 40 миллионов их убытка 15 миллионов были обусловлены имевшей место в Эстонии авантюрой, когда рядом с центром парусного спорта в Пирита был куплен земельный участкок площадью 2,7 гектара, на котором планировалось построить квартиры класса люкс и от их продажи заработать ориентировочно 15 млн евро прибыли, после чего инвестировать их в более доступные квартиры для сдачи в аренду молодежи.

Колесников - один из основных источников видео лидера российской оппозиции Алексея Навального, разоблачающего коррупцию Путина. Для Путина в этом не должно быть ничего удивительного.

Письмо Медведеву о дворце Путина

Колесников, сотрудничавший с Путиным и уехавший из России по политическим мотивам, получил известность уже в 2010 году благодаря публичному письму тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву о строительстве «дворца Путина» в черноморском курортном городе Геленджик. В то время Путин и Медведев менялись ролями, и Путин в то время был премьер-министром. Еще одно видео, связанное с этим дворцом, на прошлой неделе опубликовал Навальный.

Колесников ранее заявлял, что переехал в Эстонию вскоре после отправки письма. Когда он уезжал из России, он взвешивал все три страны Балтии, выбирая место для жизни, но сделал выбор в пользу Эстонии, потому что, анализируя бизнес-среду и возможности, сделан вывод, что свобода предпринимательства здесь самая большая.

"Например, в Эстонии можно свободно вести бизнес на эстонском, английском и русском языках: общение с банками, подготовка документации, работа с нотариусами, общение с госорганами возможны на трех языках", - сказал Колесников в 2016 году. Во время фестиваля Limpa в Латвии он также похвалил четкое налоговое законодательство Эстонии

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