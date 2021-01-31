Вс, 31.01.2021
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Аркадий Ротенберг о "дворце Путина"
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Разоблачавший коррупцию Путина бизнесмен уже много лет живет в изгнании в Эстонии. Кто он такой?

Сергей Колесников. ФОТО: SCANPIX

Финский портал национального вещания Yle составил обзор о бизнесмене Сергея Колесникове - источнике видео Алексея Навального, разоблачающего коррупцию президента России Владимира Путина. Колесников, бежавший из России от Путина, много лет живет в Эстонии, пишет Rus.Postimees.

Сергей Колесников, бизнесмен, разоблачавший коррупцию президента России Владимира Путина, вызвал интерес у наших северных соседей в связи с деятельностью тамошнего молодежного фонда Nuorisosäätiö. В частности, Колесинков пожертвовал миллионы евро на деятельность молодежного фонда в Эстонии. В 2018 году Колесников ссудил фонду, а точнее его эстонскому дочернему предприятию, 5 миллионов евро под колоссальные проценты. Эти деньги использовались для сделок с недвижимостью. И в этих сделках финская полиция подозревает финансовые преступления.

Всего подозреваемых было почти 20, среди них бывшие руководители молодежного фонда Аки Харо и Пертту Ноусиайнен. По сообщению финской  телепрограммы MOT, Колесников в преступлениях  не подозревается.

По словам Колесникова, он не имел контактов с финскими учредителями фонда, а кредит был предоставлен принадлежащей фонду эстонской компании. Колесников заверил, что не знаком с ежедневным руководством компанией и является только владельцем. 

Несколько лет назад руководство финского молодежного фонда Nuorisosäätiö сообщило эстонской программе Pealtnägija, что, согласно их отчетам, из 40 миллионов их убытка  15 миллионов были обусловлены имевшей место в Эстонии авантюрой, когда рядом с центром парусного спорта в Пирита был куплен земельный участкок площадью 2,7 гектара, на котором планировалось построить квартиры класса люкс и от их продажи заработать ориентировочно 15 млн евро прибыли, после чего инвестировать их в более доступные квартиры для сдачи в аренду молодежи.

Колесников - один из основных источников видео лидера российской оппозиции Алексея Навального, разоблачающего коррупцию Путина. Для Путина в этом не должно быть ничего удивительного.

Письмо Медведеву о дворце Путина

Колесников, сотрудничавший с Путиным и уехавший из России по политическим мотивам, получил известность уже в 2010 году благодаря публичному письму тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву о строительстве «дворца Путина» в черноморском курортном городе Геленджик. В то время Путин и Медведев менялись ролями, и Путин в то время был премьер-министром. Еще одно видео, связанное с этим дворцом, на прошлой неделе опубликовал Навальный. 

Колесников ранее заявлял, что переехал в Эстонию вскоре после отправки письма. Когда он уезжал из России, он взвешивал все три страны Балтии, выбирая место для жизни, но сделал выбор в пользу Эстонии, потому что, анализируя бизнес-среду и возможности, сделан вывод, что свобода предпринимательства здесь самая большая.  

"Например, в Эстонии можно свободно вести бизнес на эстонском, английском и русском языках: общение с банками, подготовка документации, работа с нотариусами, общение с госорганами возможны на трех языках", - сказал Колесников в 2016 году. Во время фестиваля Limpa в Латвии он также похвалил четкое налоговое законодательство Эстонии 

Бизнес в Петербурге

Во время перестройки биофизик Колесников создал кооператив по созданию медицинской техники, который позже вырос в фирму "Петромед". 51% последней принадлежал Комитету по внешнеэкономическим связям Санкт-Петербурга под председательством тогдашнего вице-мэра Владимира Путина.

По словам Колесникова, они часто встречались с Путиным и участвовали в совместных консультациях.

В 2011 году Колесников сообщил порталу "Сноб", что через некоторое время после смены власти в Санкт-Петербурге их сотрудничество с Путиным продолжилось. В то время, в начале 2000-х годов, Колесников был большим сторонником президента России, возлагая на него большие надежды. 

В том же интервью Колесников раскрыл схему того, как его компания работала с "путинскими людьми", закупая медицинское оборудование и модернизируя различные учреждения. 

Закупки производились на пожертвования крупных российских бизнесменов (Абрамович, Мордашов и др.), а 35% суммы контракта переводилось на счета иностранной офшорной компании. Эти суммы, как пояснил Колесников, планировалось использовать в будущем "на формирование инвестиционного фонда, который вкладывает деньги в экономику России и развитие высокотехнологичного производства".

Позже сотрудничество расширилось: деньги вкладывались в различные фабрики, фабрики и другие "инвестиционные проекты". Одним из них, единственным после кризиса, был дворец в Геленджике.

Бизнесмен не сомневался, что он построен лично для Путина. 

Ракрытие информации

В 2010 году Колесников решил раскрыть имеющуюся у него информацию. Он сделал это через публичное письмо Дмитрию Медведеву. Данные были проверены американскими юристами, а письмо опубликовал обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус. 

Конечно, кремлевские чиновники не подтвердили строительство геленджикского замка для Путина. Затем Колесников покинул Россию и поселился в Эстонии. 

В документальном фильме 2014 года «Скрытые сокровища Путина» Колесников рассказал о дворце в Геленджике, который называли "Маленький Версалем", и о том, как он помог Путину разбогатеть на сотни миллионов долларов, ведя совместный бизнес.

Но когда он отказался от дружбы, он лично получал угрозы жизни от президента.

Колесников в Эстонии

Сам Сергей Колесников ранее заявлял, что занимается финансированием проектов в сфере недвижимости и технологий вторичной переработки.

Согласно Коммерческому регистру, Сергей Колесников связан с 13 компаниями в Эстонии. Вместе с Татьяной Филипповой они связаны с 11 компаниями через компанию Rolan Investment OÜ. Среди них - бизнес быстрого кредитования BestCredit, занимающаяся недвижимостью Novira Holding и Park Plaza. 

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