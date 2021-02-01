Магазин Zvaigzne ABC обратился в суд в связи с ограничениями в сфере торговли

Она рассказала, что заявление было подано на прошлой неделе в пятницу, 29 января, на основании статей 91 и 105 Конституции.

Юрист Юрис Балодис-Болужс, представляющий интересы Apgādu Zvaigzne ABC, сообщил, что

в заявлении КС оспаривается соответствие установленного правительством запрета на розничную продажу книг очно.

Первая статья Конституции гласит, что "Латвия является независимой демократической республикой", первое предложение статьи 91 гласит, что "все люди в Латвии равны перед законом и судом", а первое предложение статьи 105 гласит: "каждый имеет право на собственность", а третье предложение этой же статьи гласит, что "права собственности могут быть ограничены только в соответствии с законом".

По словам Килблоки, компания опросила своих партнеров в других странах Европы, собирая информацию о торговых ограничениях в других странах. Эта информация отмечается в жалобе.

"К сожалению, в связи с обязанностью юристов сохранять конфиденциальность, на нынешней стадии судебного разбирательства, я не могу предоставить дальнейшие комментарии", - сказал Балодис-Болужс.

Глава компании также сообщила, что на этой неделе закрылись еще несколько книжных магазинов Zvaigzne ABC за пределами Риги. В настоящее время магазины закрыты в Лимбажи, Алуксне, Бауске, Талси, Балви и Лудзе. Смогут ли эти книжные магазины продолжить свою работу, будет зависеть от дальнейшей ситуации в стране.

"Мы ждем решения этого правительства - будут ли книги приравнены к алкоголю или нет. Тогда будем решать дальше", - сказала Килблока.

В конце января сообщалось, что компания Apgāds Zvaigzne ABC решила закрыть Zvaigznes Outlet grāmatnīca на улице Вальню в Риге.