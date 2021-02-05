Возможно, единственный выход из пандемии для туризма. Что нужно знать о паспортах вакцинации?

На одной из встреч президента США Джо Байдена обсуждался вопрос паспортов вакцины против Covid-19 и возможность создания их цифровых версий.

В среду, 3 февраля, датское правительство объявило, что в ближайшие три-четыре месяца оно выдаст цифровой паспорт, который позволит гражданам предоставлять документы о вакцинации.

Однако решение о введении документа о вакцинации будут принимать не только национальные правительства. Через несколько недель Etihad Airways и Emirates начнут использовать цифровую карту путешественника, разработанную Международной ассоциацией воздушного транспорта, чтобы пассажиры могли подавать документы о вакцинации авиакомпаниям и правительствам.

Что такое паспорт вакцинации?

Паспорт вакцинации - это документ, подтверждающий, что человек был вакцинирован от Covid-19. Некоторые версии также позволят людям доказать, что их тест на вирус отрицательный.

Версии, которые в настоящее время разрабатываются авиакомпаниями, отраслевыми группами, некоммерческими организациями и технологическими компаниями, будут представлять собой приложение, которое путешественник сможет использовать для представления документов на своем мобильном телефоне.

I.A.T.A. является одной из нескольких организаций, работающих над цифровыми решениями для оптимизации процесса аккредитации путешествий.

Во время пандемии эти группы сосредоточили свое внимание на прививочном статусе.

Корпорация IBM также разработала платформу Digital Health Pass, которая позволит людям предъявлять доказательства вакцинации или отрицательный результат теста, чтобы иметь возможность путешествовать.

Почему паспорт прививок необходим для всех?

По мере роста инфицирования Covid-19 вполне вероятно, что появятся аспекты общественной жизни, в которых будет разрешено участвовать только вакцинированным людям.

Чтобы путешествовать за границу, национальные органы и органы здравоохранения должны знать, был ли путешественник вакцинирован либо имеет ли он отрицательный тест на Covid-19.

Многие страны уже требуют доказательства отрицательного теста на Covid-19. "Такая документация может потребоваться для перезапуска туристической индустрии", - сказал Зураб Пололикашвили, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций по туризму.

"Одним из ключевых элементов, необходимых для возобновления туризма, является согласование документации для международных поездок. Это можно сделать, например, с помощью паспорта вакцинации", - сказал Пололикашвили.

Дакота Грюнере, исполнительный директор глобального публично-частного партнерства ID2020, заявила, что существует три сценария ограничений на поездки из-за Covid-19.

Первый вариант - создание сертификатов иммунитета от Covid-19. Второй вариант - отрицательный тест на вирус Covid-19. Третий вариант - паспорт прививок.

Должны ли быть паспорта вакцинации цифровыми?

Паспорта вакцинации не обязательно должны быть цифровыми, но это упростит процесс поездки.

"Представьте себе будущее, когда самолет приземлится в аэропорту и у сотни человек будут проездные документы, еще у 100 человек - паспорта вакцинации, у 50 человек - другие документы о вакцинации, а у еще 25 - какие-то правительственные документы", - сказал Джейми Смит, старший директор по развитию бизнеса компании Evernym.

Он отметил, что важно выяснить, как аэропорты будут справляться с такой ситуацией и что можно предложить в качестве наиболее простого варианта.

Правоохранительные органы Европейского союза заявили на этой неделе, что продажи ложноотрицательных результатов тестов растут, что является еще одной причиной, по которой отрасль пытается разработать безопасные цифровые пропуска.

Какие возражения против паспортов вакцинации?

Введение паспортов вакцинации увеличило бы неравенство между людьми в мире, где более миллиарда человек не могут подтвердить свою личность из-за отсутствия паспортов, свидетельств о рождении, водительских прав или удостоверений личности.

У тех, у кого нет смартфонов, также будет возможность подтвердить вакцинацию на бумаге.