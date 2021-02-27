В Нигерии похитили более 300 школьниц
Вооруженные преступники похитили 317 девочек из школы-интерната в штате Замфара в Нигерии, сообщает "Медуза" со ссылкой на Associated Press.
Вооруженные преступники похитили 317 девочек из школы-интерната в штате Замфара в Нигерии, сообщает "Медуза" со ссылкой на Associated Press.
Нападение произошло 26 февраля ночью. Как рассказал местному новостному агентству один из преподавателей, группа вооруженных людей нагрянула на пикапах и мотоциклах. Они ворвались в общежития, где жили школьницы, провели на территории школы около трех часов, после чего увели девочек в лес. По его словам, некоторые из налетчиков были одеты в униформу государственных органов безопасности.
Во время нападения погиб полицейский.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за похищение. Вооруженные банды в Нигерии часто захватывают людей с целью получения выкупа. Так, в апреле 2014 года боевики исламистской группировки "Боко Харам" похитили 276 девочек из средней школы в штате Борно. Более 100 девушек до сих пор числятся пропавшими без вести.
"Боко Харам" -радикальная исламистская группировка, которая выступает против светского образования, ее члены часто нападают на школы и другие образовательные учреждения.