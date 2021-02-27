В Нигерии похитили более 300 школьниц

Нападение произошло 26 февраля ночью. Как рассказал местному новостному агентству один из преподавателей, группа вооруженных людей нагрянула на пикапах и мотоциклах. Они ворвались в общежития, где жили школьницы, провели на территории школы около трех часов, после чего увели девочек в лес. По его словам, некоторые из налетчиков были одеты в униформу государственных органов безопасности.

Другие свидетели говорят, что боевики пришли пешком, их было более ста.

Во время нападения погиб полицейский.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за похищение. Вооруженные банды в Нигерии часто захватывают людей с целью получения выкупа. Так, в апреле 2014 года боевики исламистской группировки "Боко Харам" похитили 276 девочек из средней школы в штате Борно. Более 100 девушек до сих пор числятся пропавшими без вести.