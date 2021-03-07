Настоящее чудо: неравнодушные люди спасли двух мужчин от верной смерти

Суве уточнил, что Кади не была уверена, что увидела именно человека, хотя там что-то определенно двигалось. Женщина предположила, что это мог быть и двигавшийся на ветру мусорный пакет, пишет Järva Teataja.

Суве все-таки решил проверить и остановил машину. В указанном Кади месте под деревом сидел мужчина. "На нем не было шапки, он пытался натянуть куртку на голову. Благодаря этому движению супруга его и заметила", - сказал он.

Суве говорит, что мужчина был не в состоянии двигаться дальше на своих ногах и не мог объяснить, откуда и куда он направлялся.

Работающий спасателем Суве сразу понял, что нужно быстро действовать, поскольку своими силами этот человек до места назначения не доберется. Он позвонил на номер 112 и вызвал скорую помощь. Также он укутал мужчину в найденном в машине полотенце, чтобы тот согрелся.

Когда Суве помог спасти жизнь мужчине, он увидел, что на том же шоссе, в нескольких сотнях метров в сторону Раквере, остановилась еще одна машина. Вскоре подошли люди и сообщили, что они нашли на велосипедно-пешеходной дорожке мужчину, который был без штанов.

Тот мужчина был в еще более плохом состоянии. Ноги были так обморожены, что он совсем не мог стоять. Его быстро подняли и отнесли греться в другой автомобиль.

Прибывшая на место скорая помощь доставила лежавшего без брюк мужчину в Пайдескую больницу. Мужчина, которого Суве обнаружил под деревом, к этому времени уже пришел в себя и не нуждался в госпитализации. Мужчина смог объяснить полиции, где он живет и патруль доставил его домой.

Спасатель уверен, что мужчина без штанов в холодный и ветреный вечер продержался бы еще около часа. А тот мужчина, которого нашел Суве, продержался бы чуть дольше, но поскольку они оба не были в состоянии передвигаться, с большой вероятностью без посторонней помощи их бы нашли утром мертвыми под снегом.

Суве сказал, что хотя из рассказов мужчин особо ничего невозможно было понять, но, вероятно, они где-то вместе распивали алкоголь и потом пытались вернуться домой. Поскольку было холодно и мело, видимо, добраться до дома им было не под силу.