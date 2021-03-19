"Я неслабо пил": полиция задержала водителя с 4 промилле

Начальник полиции регионального самоуправления Марис Боминьш рассказал программе Degpunkta, что во время патрулирования сотрудники правоохранительных органов быстро заметила машину, которая соответствовала описанным характеристикам. Транспортное средство остановили, и уже через мгновение не осталось сомнений, что водитель Passat находился за рулем в нетрезвом виде.

Полицейский: У нас есть подозрения, что вы... Чувствуется запах алкоголя.

Водитель: Мне самому кажется, что так и есть.

Полицейский: Что вы сегодня употребляли? Пиво? Водку?

Водитель: Мне кажется, что это все еще со вчерашнего дня.

Полицейский: Со вчерашнего? Во-сколько же вы вчера закончили?

Водитель: Где-то ночью. Около четырех. Поспал примерно часик. Нельзя просто как-нибудь до дома?

Полицейский: Приедут, проверят. Если все будет в порядке, сможете ехать.

Водитель: Ну, я пил, и неслабо пил.

ФОТО: Скриншот с сюжета передачи Degpunktā

Таким образом, у полиции больше не оставалось сомнений в том, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, однако показатели алкотестера сильно удивили правоохранителей - в организме было констатировано 4 промилле алкоголя. В ближайшие пять лет он больше не сможет сесть за руль транспортного средства.