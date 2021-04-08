"Спутник V" вызвал сомнения в Словакии. РФПИ потребовал все вернуть

Что не понравилось словакам

Найти полный отзыв SUKL на сайте учреждения не удалось, от оперативного комментария управление уклонилось. Однако словацкие газеты Dennik и Noviny публиковали развернутый документ, объясняющий позицию регулятора.

В нем отмечается, что полная проверка, о которой управление попросило министерство здравоохранения Словакии, оказалась невозможна из-за отсутствия или неполноты документации, которую предоставил производитель.

SUKL утверждает, что не хватает примерно 80% данных, которые производитель вакцины должен был предоставить, но не прислал даже после повторных обращений.

Как следует из объяснений SUKL, документацию на "Спутник" попытались достать в соседней Венгрии, которая использует российскую вакцину с марта, но не смогли из-за ограничений по конфиденциальности, содержащихся в контракте.

В итоге документацию запросили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА), которое проводит свою проверку "Спутника".

"Из документов следует, что фармацевтическая форма вакцины, ввезенной в Словакию, не является и не будет являться идентичной медицинскому продукту, который является предметом проверки ЕМА", - заявляет словацкое управление.

"Партии вакцины, которая использовалась в доклинических испытаниях и клинических испытаниях, описанных в журнале Lancet, не соответствуют по характеристикам и свойствам партиям, отправленным в Словакию", - говорится в другом параграфе документа.

В еще одном параграфе словацкие специалисты отмечают разницу в вариантах "Спутника": жидкая вакцина или лиофилизированная (сухая) форма, ампулы на одну или несколько доз, вакцины с разными условиями хранения, по составу и по методу производства.

Известно, что создатели "Спутника" из Центра им. Гамалеи в Москве разработали две модификации вакцины, а также публиковали обновленные данные о требуемой температуре хранения вакцины.

Что ответили в России

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), поставивший две партии по 100 тысяч доз "Спутника" в Словакию в начале марта, отказался прокомментировать Би-и-си заключения словацкого управления по лекарственным средствам.

В твиттере "Спутника" в четверг РФПИ опубликовал несколько заявлений. Главным из них стало требование вернуть партии вакцины в Россию - "с тем, чтобы ее можно было использовать в других странах".

RDIF has requested the Slovak government to send the vaccine to the EU certified laboratory for testing (part of the OMCL network) and has sent a letter on April 6, 2021 asking to return the vaccine due to multiple contract violations so that it can be used in other countries. — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 8, 2021

РФПИ заявил, что SUKL тестировал "Спутник" в лаборатории, не входящей в систему официальных лабораторий ЕС по контролю лекарственных средств и попросил организовать проверку в одной из таких лабораторий.