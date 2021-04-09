Пт, 9.04.2021
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Даниэль Павлютс

С начала года - 5 млн пачек в соседние страны: считаем контрабандные белорусские сигареты

ФОТО: Еврорадио​

Литовцы и поляки не первый месяц бьют тревогу из-за контрабандных белорусских сигарет, которые по земле, воде и даже по воздуху ввозятся в Евросоюз через западную границу Беларуси. В 2020 году объемы нелегальных поставок заметно выросли, а с начала этого года начался настоящий бум сигаретной контрабанды.

За первые месяцы 2021 года польские, литовские, латвийские и украинские таможенники остановили 5 млн пачек белорусских сигарет, замаскированных под другие грузы, подсчитало Еврорадио и объясняет, что это было и как это работает. 

Литва: 1,7 млн пачек контрабандных сигарет с начала года

"Даже старожилы литовской таможни не помнят столь напряжённого года. Помимо чрезвычайно тяжёлых условий труда, вызванных глобальной пандемией, офицеры также столкнулись в 2020 году с резким увеличением потоков контрабанды сигарет", - так итоги года подводили в таможне Литвы. Здесь резкий рост контрабанды сигарет из Беларуси заметили ещё осенью. А ещё одну "волну" контрабанды - в феврале 2021-го.

"Производство избыточных сигарет в Беларуси очень развито, - говорил директор таможенного департамента Литвы Йонас Мишкинис. - Я не знаю, как будут развиваться [межгосударственные] отношения, но есть определённая межгосударственная проблема, поскольку подобные объёмы требуют определённых шагов и на политическом уровне".

Из всех контрабандных сигарет, которые ввозятся в Литву, около 93% произведены в Беларуси. За 2020 год таможенники Литвы нашли около 16,6 млн пачек нелегальных сигарет. Значит, что больше 15 млн из них - белорусские. По шесть пачек на каждого жителя Литвы, включая некурящих.

И это только те сигареты, которые были обнаружены на таможне!

По подсчётам Еврорадио, с начала 2021 года литовские таможенники остановили на границе с Беларусью больше 1,7 миллиона пачек сигарет на общую стоимость более 6 млн евро. Два важных уточнения: это только крупные партии - и только те, о конфискации которых сообщалось.

Основной удар - на Польшу

В Польше каждая десятая выкуренная сигарета - нелегального происхождения. Как и литовские, польские таможенники стараются бороться с белорусской контрабандой. 

Исходя из наших подсчётов, за два месяца они нашли как минимум 3,2 миллиона пачек сигарет. Стоимость только этого груза  - более 12,8 миллиона евро. Мы учли только крупные партии.

Как и литовцы, поляки также фиксируют резкий рост поставок белорусских сигарет. В 2020-м было выявлено на 469% больше, чем годом ранее, - в стоимостном выражении. 

Если сравнивать с другими странами, Польша и Литва находят заметно больше контрабандных белорусских сигарет. Таможня Латвии за 2020 год выявила 155,5 тысячи пачек, Украины - всего 50,5 тысячи пачек.

Россия: 750 миллионов пачек за год

В 2020-м оборот белорусских контрабандных сигарет в России оценивался в 750 млн пачек, об этом писало издание "Проект". Проблема настолько заметная, что о ней неожиданно высказывалась даже (!) Тина Канделаки.

"Уже по своим собственным каналам я получила конкретные данные о бенефициарах этой истории и помимо Александра Лукашенко, сидящего на вершине пирамиды контрафакта, - мне передали информацию о конкретных исполнителях этой истории. Знакомьтесь: Алексей Олексин - друг президента Белоруссии и своего рода креативный продюсер сериала о миллиардных заработках на контрабандном табаке", - писала Канделаки в конце 2020-го.

Еврорадио отправляло запросы по теме контрабанды сигарет в компетентные российские органы. Однако они оставили наши вопросы без ответов.

В публичном поле информация о конфискации белорусских контрабандных сигарет российскими таможенниками появляется нечасто: у Беларуси и России официально нет границы. Поэтому "на входе" отрезать контрабанду не особо получается.

NZ  под видом досок

Чаще всего крупные партии контрабанды возят под видом досок, стройматериалов и гвоздей. Схема такая: в фуре делаются тайники с сигаретами, для вида их "драпируют" другими товарами, которые и пытаются задекларировать для ввоза. Находят грузы только при дополнительных проверках - поэтому часть контрабанды проскакивает.

Мелкие партии мы не учитываем, но они бывают забавны: кто-то пытается переправить сигареты через границу на плоту, кто-то - дроном, а третьи банально прячут в багажники своих машин.

Все случаи выявленной контрабанды сигарет, о которых мы знаем, касаются продукции гродненской табачной фабрики "Неман". В первую очередь это самые бюджетные марки - Minsk, NZ и другие. Логика проста: их стоимость в несколько раз ниже, чем у самых дешевых европейских сигарет. И именно факт контрабанды гродненских сигарет вызывает вопросы по тому, как организован весь процесс.

По 500 пачек в год на каждого курильщика

Уже несколько лет власти не публикуют статистику ни по объёмам производства табачной продукции, ни по экспорту. Последние известные данные - шестилетней давности. Тогда объём производства сигарет на гродненской фабрике "Неман" оценивался в 28,5 млрд сигарет, то есть около 1,4 миллиарда пачек.

Кроме этой фабрики, в Беларуси выпускает сигареты и предприятие "Табак-инвест" Павла Топузидиса и "Интер Тобакко" Алексея Олексина. Их объёмы производства неизвестны, как и актуальная доля на рынке. Доля "Табак-инвеста" раньше оценивалась в 20%.

Итого: по устаревшей, но всё же официальной статистике, в Беларуси производилось около 35 млрд сигарет в год. Это около 1,75 млрд пачек.

Тогда же в последний раз оценивался и белорусский внутренний рынок сигарет - в 20 млрд штук в год. Иначе говоря, в Беларуси производилось в полтора раза больше сигарет, чем выкуривалось. Остальное - экспорт, официальный и не очень.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, в Беларуси курят 48,4% мужчин и 12,6% женщин. 20 млрд сигарет в год - это около 500 пачек на каждого курильщика. Или по полторы пачки в день на человека.

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