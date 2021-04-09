С начала года - 5 млн пачек в соседние страны: считаем контрабандные белорусские сигареты

За первые месяцы 2021 года польские, литовские, латвийские и украинские таможенники остановили 5 млн пачек белорусских сигарет, замаскированных под другие грузы, подсчитало Еврорадио и объясняет, что это было и как это работает.

Литва: 1,7 млн пачек контрабандных сигарет с начала года

"Даже старожилы литовской таможни не помнят столь напряжённого года. Помимо чрезвычайно тяжёлых условий труда, вызванных глобальной пандемией, офицеры также столкнулись в 2020 году с резким увеличением потоков контрабанды сигарет", - так итоги года подводили в таможне Литвы. Здесь резкий рост контрабанды сигарет из Беларуси заметили ещё осенью. А ещё одну "волну" контрабанды - в феврале 2021-го.

"Производство избыточных сигарет в Беларуси очень развито, - говорил директор таможенного департамента Литвы Йонас Мишкинис. - Я не знаю, как будут развиваться [межгосударственные] отношения, но есть определённая межгосударственная проблема, поскольку подобные объёмы требуют определённых шагов и на политическом уровне".

Из всех контрабандных сигарет, которые ввозятся в Литву, около 93% произведены в Беларуси. За 2020 год таможенники Литвы нашли около 16,6 млн пачек нелегальных сигарет. Значит, что больше 15 млн из них - белорусские. По шесть пачек на каждого жителя Литвы, включая некурящих.

И это только те сигареты, которые были обнаружены на таможне!

По подсчётам Еврорадио, с начала 2021 года литовские таможенники остановили на границе с Беларусью больше 1,7 миллиона пачек сигарет на общую стоимость более 6 млн евро. Два важных уточнения: это только крупные партии - и только те, о конфискации которых сообщалось.

Основной удар - на Польшу

В Польше каждая десятая выкуренная сигарета - нелегального происхождения. Как и литовские, польские таможенники стараются бороться с белорусской контрабандой.

Исходя из наших подсчётов, за два месяца они нашли как минимум 3,2 миллиона пачек сигарет. Стоимость только этого груза - более 12,8 миллиона евро. Мы учли только крупные партии.

Как и литовцы, поляки также фиксируют резкий рост поставок белорусских сигарет. В 2020-м было выявлено на 469% больше, чем годом ранее, - в стоимостном выражении.

Если сравнивать с другими странами, Польша и Литва находят заметно больше контрабандных белорусских сигарет. Таможня Латвии за 2020 год выявила 155,5 тысячи пачек, Украины - всего 50,5 тысячи пачек.

Россия: 750 миллионов пачек за год

В 2020-м оборот белорусских контрабандных сигарет в России оценивался в 750 млн пачек, об этом писало издание "Проект". Проблема настолько заметная, что о ней неожиданно высказывалась даже (!) Тина Канделаки.

"Уже по своим собственным каналам я получила конкретные данные о бенефициарах этой истории и помимо Александра Лукашенко, сидящего на вершине пирамиды контрафакта, - мне передали информацию о конкретных исполнителях этой истории. Знакомьтесь: Алексей Олексин - друг президента Белоруссии и своего рода креативный продюсер сериала о миллиардных заработках на контрабандном табаке", - писала Канделаки в конце 2020-го.