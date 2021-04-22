Таллинн измучили купающиеся в фонтанах бездомные
Таллинн измучен моющимися, а иногда и испражняющимися в фонтаны бездомными, пишет новостной портал Rus.Postimees.
Таллинн измучен моющимися, а иногда и испражняющимися в фонтаны бездомными, пишет новостной портал Rus.Postimees.
Но, заметив приближение МуПо (муниципальной полиции), эти нарушители порядка научились молниеносно испаряться. Руководитель технического отдела городского учреждения Kadrioru Park Маркко Маазик сказал ERR, что им известен "бумажник", который таскает с собой килограммы бумаги и забивает ею фонтаны после того, как помоется в них.
"Если в целом ситуация с фонтанами в Таллинне улучшилась, то бумажник довел нас до последнего предела", - отметил Маазик. Мужчина развлекается уже пару лет и, по словам Маазика, остановить его законными мерами не получается.
Руководитель Таллиннского департамента коммунального хозяйства и окружающей среды Айн Валдманн пообещал, еще раз поговорить на эту тему с Муниципальной полицией. Если же люди заметили подобную деятельность, нужно сразу сообщить в МуПо или администратору парка.
"В целом информация о моющихся в фонтанах поступает редко - два-три раза в год", - сказала руководитель МуПо по связям с общественностью Меэли Хунт и напомнила, что бездомные люди все-таки могут помыться в учреждениях социального размещения.
По словам Хунт, все эти люди хитрые и хорошо знают, в какое время там меньше свидетелей, которые могут вызвать стражей порядка. Часто ко времени прибытия патруля они сбегают, бросив белье: "Речь идет о социальной проблеме, и МуПо, к сожалению, решить ее не может. Скорее мы занимаемся последствиями и пытаемся решить как можно больше проблем-жалоб".
И государственная полиция отмечает, что к моменту прибытия патруля нарушителей уже не видно. "За последний год в полицию поступили единичные сообщения о том, что какой-то бездомный моется в расположенном в центре города фонтане, - сказала старший участковый района Кесклинн Марлен Мийласте. - Бездомные в таких делах оказываются крайне быстрыми и находчивыми, успевая сбежать прежде, чем их кто-то заметит".
Но, конечно, раздеваться и мыться в фонтане не очень хорошо, подтвердила Мийласте: "По Закону об охране общественного порядка, в общественных местах нельзя находиться голым, если это сильно мешает другим людям использовать место по его назначению".