Вс, 25.04.2021
Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение. Алексей Резников, вице-премьер Украины
Алексей Резников, вице-премьер Украины

Трагедия в Багдаде: в результате пожара в больнице для пациентов с Covid-19 погибли более 80 человек
Дополнено

Пожар в Багдаде ФОТО: Reuters

В воскресенье в результате пожара в Багдаде в отделении интенсивной терапии для пациентов с Covid-19 погибли минимум 82 человека.

Пожар начался после взрыва в хранилище кислородных баллонов, сообщает AFP.

Галерея: Пожар в Багдаде

По информации службы гражданской обороны, пламя распространилось быстро, так как у больницы нет системы защиты от огня, а подвесные потолки позволили огню быстро охватить легко воспламеняющиеся продукты.

Посреди ночи, когда у 30 пациентов в отделении интенсивной терапии находились десятки родственников, пламя распространилось по нескольким этажам больницы Ибн Аль-Хатиб в Багдаде, зарезервированной для самых тяжелых случаев Covid-19.

В службе гражданской обороны сообщили, что спасены около 200 пациентов и их родственников, но точное число погибших и раненых назвать не смогли.

Изначально сообщалось, что погибли 23 человека, а еще 50 пострадали.

НАВЕРХ
Back