Трагедия в Багдаде: в результате пожара в больнице для пациентов с Covid-19 погибли более 80 человек

Пожар начался после взрыва в хранилище кислородных баллонов, сообщает AFP.
По информации службы гражданской обороны, пламя распространилось быстро, так как у больницы нет системы защиты от огня, а подвесные потолки позволили огню быстро охватить легко воспламеняющиеся продукты.
Посреди ночи, когда у 30 пациентов в отделении интенсивной терапии находились десятки родственников, пламя распространилось по нескольким этажам больницы Ибн Аль-Хатиб в Багдаде, зарезервированной для самых тяжелых случаев Covid-19.
В службе гражданской обороны сообщили, что спасены около 200 пациентов и их родственников, но точное число погибших и раненых назвать не смогли.
Изначально сообщалось, что погибли 23 человека, а еще 50 пострадали.