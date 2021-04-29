Опрос выяснил, какие вакцины предпочитают жители Латвии

Желание пройти вакцинацию подтвердили 68% латышей и 61% нелатышей. Среди латвийских респондентов 16% уже получили вакцину против Covid-19, 52% ответили, что обязательно сделают прививку или собираются. Среди нелатышей 5% указали, что они уже получили вакцину, а 56% определенно или вероятно получат.

30% латышей и 33% нелатышей не будут вакцинироваться. Среди нелатышей также больше затрудняющихся ответить - 6% против 2% среди латышей.

616 респондентов, планирующих вакцинацию, также спросили о предпочтительной вакцине.

40% латышей указали, что выбрали бы Pfizer/BioNTech. Самая популярная вакцина среди нелатышей - "Спутник V" - ее выбрали бы 45%. 1

Вакцину Moderna выбрали бы 18% латвийцев, Johnson & Johnson - 9%. В свою очередь, вакцины Astra Zeneca и "Спутник V" пользуются одинаковой поддержкой среди латышей - этот вариант отметили 6%.

Среди нелатышей второй по популярности является вакцина Pfizer/BioNTech, которую выбрали бы 21%, 8% - Moderna, 4% - Astra Zeneca и 3% - Johnson & Johnson.

В то же время данные опроса показывают, что с февраля среди всех респондентов, планирующих вакцинацию, растет желание использовать вакцину Pfizer/BioNTech и Moderna. В то же время желание сделать прививки Astra Zeneca и "Спутник V" уменьшилось.