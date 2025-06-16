Члены преступной группы подозреваются в отмывании огромной суммы денег

Согласно полученной в ходе расследования информации, члены группы на протяжении длительного времени легализовали преступно нажитые наличные денежные средства на сумму около 500 млн евро.

Подозреваемые приобретали дорогостоящую недвижимость в Латвии и за рубежом, вкладывали полученные преступным путем средства в строительство новых объектов недвижимости и покупали предметы роскоши.

Более подробная информация по этому делу будет предоставлена в 14:00 на пресс-брифинге в главном здании Государственной полиции по адресу Чиекуркална 1-я линия, 1, корпус 4.

На брифинге выступит начальник Управления по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями Петерис Бауска.