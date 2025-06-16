Члены преступной группы подозреваются в отмывании огромной суммы денег

Управление по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями Главного управления криминальной полиции Госполиции при поддержке прокуратуры Рижского судебного округа завершило расследование уголовного процесса против организованной группы лиц по подозрению в отмывании денег в крупном размере, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Согласно полученной в ходе расследования информации, члены группы на протяжении длительного времени легализовали преступно нажитые наличные денежные средства на сумму около 500 млн евро.
Подозреваемые приобретали дорогостоящую недвижимость в Латвии и за рубежом, вкладывали полученные преступным путем средства в строительство новых объектов недвижимости и покупали предметы роскоши.
Более подробная информация по этому делу будет предоставлена в 14:00 на пресс-брифинге в главном здании Государственной полиции по адресу Чиекуркална 1-я линия, 1, корпус 4.
На брифинге выступит начальник Управления по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями Петерис Бауска.
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