"У нас даже парикмахерская жизнерадостная". Засулаукс - это не только рельсы и шпалы

Засулаукс и Шампетерис - это как Босния и Герцеговина? Сколько километров отсюда до Голливуда? Что не поделили боевые ребята в косухах из Засулаукса и ребята с битами из Золитуде? Ищем ответы на все эти вопросы в передаче "Я местный".
"Я местный" - это проект RUS TVNET, в рамках которого мы вместе с жителями узнаём о жизни микрорайонов столицы и других городов Латвии. Сегодняшняя остановка - Засулаукс.
Видео: Я местный/Засулаукс
Нашим проводником по району стал Константин Ефимов, который родился и вырос на улице Элвирас в Засулауксе. Здесь ребёнком он проводил время с мальчишками, убегал от собак, жарил шашлыки и играл в "Квадрат".