"У нас даже парикмахерская жизнерадостная". Засулаукс - это не только рельсы и шпалы

Засулаукс и Шампетерис - это как Босния и Герцеговина? Сколько километров отсюда до Голливуда? Что не поделили боевые ребята в косухах из Засулаукса и ребята с битами из Золитуде? Ищем ответы на все эти вопросы в передаче "Я местный".