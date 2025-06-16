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"У нас даже парикмахерская жизнерадостная". Засулаукс - это не только рельсы и шпалы

Константин Ефимов

Засулаукс и Шампетерис - это как Босния и Герцеговина? Сколько километров отсюда до Голливуда? Что не поделили боевые ребята в косухах из Засулаукса и ребята с битами из Золитуде? Ищем ответы на все эти вопросы в передаче "Я местный".

"Я местный" - это проект RUS TVNET, в рамках которого мы вместе с жителями узнаём о жизни микрорайонов столицы и других городов Латвии. Сегодняшняя остановка - Засулаукс.

Видео: Я местный/Засулаукс

Нашим проводником по району стал Константин Ефимов, который родился и вырос на улице Элвирас в Засулауксе. Здесь ребёнком он проводил время с мальчишками, убегал от собак, жарил шашлыки и играл в "Квадрат".

Экскурсию по району мы начали с железнодорожной станции "Засулаукс", которая пока, мягко говоря, не приведена в порядок и состояние перронов и самого здания оставляют желать лучшего.

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